BVB: Das sind die Talente aus der U19 von Borussia Dortmund

Die U19 von Borussia Dortmund bestreitet um 16 Uhr das Achtelfinale in der Youth League und trifft dort zu Hause auf die Auswahl von PSG. Ein Überblick über die Talente, die den BVB bis in die Runde der letzten 16 geführt haben.

Mit dem Einzug ins Viertelfinale im Vorjahr hat die U19 des BVB Geschichte geschrieben. So weit ist in der Youth League noch kein Team von Borussia Dortmund gekommen. Der BVB verlor damals vor über 19.000 Zuschauern im Signal Iduna Park unglücklich gegen Atlético Madrid. Nun versuchen die Dortmunder Talente, mit einem Sieg über die U19 von Paris Saint-Germain erneut in die Runde der letzten Acht vorzudringen. In den bisherigen Spielen im Wettbewerb zeigten die Dortmunder, dass mit ihnen stets zu rechnen ist. Dank eines späten Treffers von Paris Brunner am 6. Spieltag der Gruppenphase gegen den FC Kopenhagen zog das Team überhaupt erst in die Playoffs ein. Dort lag die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg mit 0:1 beim Hibernian FC zurück, doch Joker Hendry Blank gelang in der 90. Minute das viel umjubelte Siegtor zum 2:1. Im Achtelfinale klar favorisiert ist aber PSG, denn die Franzosen um Kylian Mbappés Bruder Ethan haben ihre Gruppe mit 13 Punkten aus sechs Spielen abgeschlossen. Der Gewinner zwischen BVB und Paris trifft zu Hause auf die U19 von Manchester City oder Hajduk Split. Das sind die Talente, die Dortmund so weit gebracht haben - berücksichtigt sind nur Spieler, die in der laufenden Youth-League-Saison bereits in der Startformation standen.

© getty TORWART Silas Ostrzinski (5 Spiele) Der 19-Jährige steht seit der U16 im Tor beim BVB und ist aktuell Ersatztorwart hinter Marcel Lotka und Luca Unbehaun bei der U23 in Liga 3. Dort kam Ostrzinski bislang auf einen Einsatz gegen 1860 München. Auch bei den Profis saß er in Sevilla schon auf der Bank. Im Vorjahr war der 1,98 Meter große Keeper der Held im Elfmeterschießen bei Manchester United, als er zwei Strafstöße parierte und den BVB damit ins Viertelfinale brachte. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus - Ostrzinski wird mehr Spielpraxis im Seniorenbereich brauchen.

© imago images Marian Kirsch (3 Spiele) Der ehemalige Hannoveraner kam zum Einsatz, weil Ostrzinski im ersten Gruppenspiel gegen Kopenhagen wegen einer Notbremse Rot sah und er ihn anschließend zweimal vertreten musste. Im Liga-Betrieb ist Kirsch Stammkeeper der U19 in der Bundesliga West. Kirsch soll 2019 eine Offerte des FC Bayern abgelehnt haben. Hannover war nicht erfreut, als er vor zwei Jahren beim BVB unterschrieb. "Es ist mehr als ärgerlich, dass wir ihn nicht halten konnten. Wir waren dran und wollten den Vertrag mit ihm verlängern", sagte 96-Klubboss Martin Kind damals der Neuen Presse.

© getty ABWEHR Nnamdi Collins (7 Spiele) Der 1,91 Meter große Kapitän wird dem BVB gegen PSG aufgrund einer Gelbsperre fehlen - ein herber Verlust. Auch für die U19 in der Liga, denn seit diesem Jahr wird Collins überwiegend in der U23 eingesetzt. Allerdings stand dort nach jedem seiner vier Spiele in der 3. Liga eine Pleite. Collins lehnte einst ein Angebot des FC Chelsea ab. Der Innenverteidiger bringt eine enorme Physis mit, doch seine größte Waffe ist die Schnelligkeit. Mit 16 legte er bereits die ersten fünf Meter in 0,89 Sekunden zurück, nach 30 Metern stoppte die Uhr bei 3,78 Sekunden - die schnellsten Werte, die jemals im Dortmunder NLZ gemessen wurden. Auch sein Vertrag endet im Sommer. Das europaweit größte Defensivtalent des Jahrgangs 2004, wie ihn Blues-Nachwuchschef Jim Fraser bewertete, wird eine umfangreiche Perspektive brauchen, wie es für ihn in Dortmund weitergehen könnte.

© imago images Faroukou Cissé (7 Spiele) 2018 kam der gebürtige Ivorer aus der Nachwuchsabteilung von Bayer Leverkusen zur Borussia und durchlief auch beim DFB von der U15 bis zur U18 alle Nationalteams. Seit zwei Spielzeiten ist er unumstrittener Stammspieler in der U19, ein Tor wollte ihm aber noch nicht gelingen. Der Innenverteidiger, auch sein Vertrag läuft nach der Saison aus, ist auch auf der Sechs einsetzbar. In Sachen Physis hat er mittlerweile zugelegt, Cissé spielt reif und abgeklärt. Er gehörte unter Ex-Coach Marco Rose zum Kader des Profi-Sommertrainingslagers.

© imago images Lion Semic (6 Spiele, 1 Vorlage) Der rechte Verteidiger ist nur noch in der Youth League Bestandteil der U19. Ansonsten gehört er dem Kader der zweiten Mannschaft an. Dort schaffte es Semic in den ersten beiden Saisonspielen in die Startelf, seitdem kam er jedoch nur noch fünf weitere Male zum Einsatz. Im Vorjahr feierte er unter Rose sein zweiminütiges Bundesligadebüt, als er am 30. Spieltag gegen Wolfsburg eingewechselt wurde. Semic, der seit der U16 alle Nachwuchsteams des DFB durchlief, unterschrieb im vergangenen Mai einen Profivertrag. Semic besticht vor allem durch seine Schnelligkeit und den Offensivdrang. Die wenige Spielpraxis, die er in der laufenden Saison erhielt, ist allerdings keine gute Entwicklung.

© imago images Filippo Mané (6 Spiele) Der Italiener kommt in der YL auf fünf Startelfeinsätze. Vor einem Jahr wechselte er von Sampdoria Genua zum BVB. Die aktuelle ist seine erste volle Spielzeit bei der Borussia, nachdem er in der Vorsaison noch mit einer Knieverletzung sowie einer Corona-Infektion zu kämpfen hatte. Auch in der Liga ist der Innenverteidiger Stammspieler. Mané gehört zweifellos zu den größten Talenten der Mannschaft. Der Rechtsfuß ist in der Defensive flexibel einsetzbar, er kann im Zentrum, halbrechts in einer Dreierkette und als Rechtsverteidiger spielen. Neben der Athletik und Physis, die er mit seinen 1,88 Metern mitbringt und besonders gekonnt im Luftkampf einsetzt, ist vor allem die Antizipation Manés größte Stärke. Dazu bringt er eine hohe Geschwindigkeit und bereits ein hohes Maß an Abgeklärtheit mit, nicht nur sein Spiel wirkt für sein Alter erstaunlich reif.

© imago images Prince Aning (5 Spiele) Der Linksverteidiger kam im Sommer aus der U18 von Ajax Amsterdam nach Dortmund und gehörte in den ersten Wochen zum erweiterten Personal im Training der Profis. Dort durfte er auch in den Testspielen der Vorbereitung mitmachen und hinterließ dabei auf Anhieb einen guten Eindruck. Aning spielt in erster Linie für die U23, bei bislang elf Einsätzen stand er dreimal in der Anfangsformation. "Er kam mit viel Euphorie und hat es bei den Profis gut gemacht", sagte Ex-Trainer Christian Preußer über den 18-Jährigen. "Die 3. Liga ist dann aber etwas ganz anderes, da hat er einige durchwachsene Spiele gezeigt."

© imago images Hendry Blank (5 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage) Wie Cissé kam auch Blank aus Leverkusens Nachwuchsbereich 2019 zum BVB. Blank pendelt in der U19 zwischen Bank und Startelf. Meist wird er als linker Verteidiger eingesetzt, hat aber auch schon in der Zentrale verteidigt. Ohne seinen Last-minute-Treffer in Edinburgh stünde der BVB nicht in der Runde der letzten 16. Auch beim 2:0-Heimsieg gegen Sevilla, seinem Debüt von Beginn an in der Youth League, zeigte Blank eine starke Partie. Sein Vertrag ist ebenfalls nur bis Sommer 2023 gültig.

© imago images MITTELFELD Göktan Gürpüz (7 Spiele, 2 Tore) Der 20-Jährige wird in dieser Saison ausschließlich in der Youth League für die U19 eingesetzt. Ansonsten soll er in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga an den Seniorenfußball herangeführt werden. Dort kam er bislang zu zwölf Einsätzen (ein Tor), drei davon von Beginn an. Der offensive Mittelfeldspieler besitzt seit 2021 einen Profivertrag und ist seit Sommer vollständig in den Trainingsbetrieb der Profis integriert. Viermal stand er bereits ganz oben im Kader. Gürpüz besticht vor allem durch seine Spielintelligenz, das gute Dribbling und eine ausgezeichnete Technik. Er ist nicht der Schnellste, aber sorgt am Ball für Dynamik, ist auch in engen Räumen schnell und schwer vom Ball zu trennen. Dazu bringt er beim Passspiel ein gutes Auge für seine Mitspieler mit.

© imago images Vasco Walz (7 Spiele, 1 Tor) Der zentrale Mittelfeldspieler ist unumstrittener Stammspieler in der U19 und wurde im vergangenen Herbst bereits mit Juventus Turin und der AC Milan in Verbindung gebracht. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft aus und er ist besonders interessant für italienische Klubs, weil er als Deutsch-Italiener nicht ins Ausländerkontingent fallen würde. Zudem lebt seine Schwester in Italien. Walz weiß, was er hinsichtlich seiner Zukunft will: "Mein Ziel ist es, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, sei es bei Borussia Dortmund oder in einer anderen Mannschaft. Nächstes Jahr hoffe ich, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, vielleicht in der ersten Mannschaft unter den Profis und nicht mehr in den Jugendmannschaften. Es ist noch nicht 100 Prozent sicher, ob ich in Dortmund bleiben oder das Team wechseln werde."

© imago images Rafael Lubach (6 Spiele) Auch Lubach kommt im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und spielt seine erste Saison bei der U19. Im Vorjahr trug er phasenweise die Kapitänsbinde bei der U17, wo er mit zwölf Torbeteiligungen in 18 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machte. Der mittlerweile 18-Jährige war daher im vergangenen Mai der einzige Dortmunder im DFB-Kader für die U17-EM in Israel, wo er auf zwei Kurzeinsätze kam. In der Youth League stand Lubach einmal in der Startelf, auch in der Liga kommt er überwiegend von der Bank.

© getty Abdoulaye Kamara (4 Spiele) Der mit 16 Jahren und 280 Tagen jüngste Drittligaspieler der Geschichte fehlte zuletzt drei Monate wegen eines Innenbandrisses im Knie. Er wurde in beiden Duellen mit dem FC Sevilla Opfer rassistischer Beleidigungen. 2021 kam Kamara aus der U19 von PSG nach Dortmund und erhielt einen Profivertrag bis 2024. Seinen Start im Drittligateam vermasselte er jedoch. "Die Erwartungen an ihn waren riesengroß", sagte U23-Teammanager Ingo Preuß den Ruhr Nachrichten. "Wenn einer mit 16 Jahren nach Dortmund wechselt und mal im Champions-League-Halbfinale im Kader von Paris war, dann erwartet man, dass so einer in der U23 des BVB auch durchstartet. Das ist dann zunächst nicht so gekommen und das war unbefriedigend." Der 18-Jährige hatte zudem mit seinen eigenen Mitspielern zu kämpfen, da diese ihn wegen zu geringer Einsatzbereitschaft kritisierten. Das sei "nicht gut angekommen", sagte Preuß: "Die Akzeptanz in der Mannschaft war unbefriedigend." In der laufenden Saison steht Kamara bei neun Startelfeinsätzen in der U23, zuletzt sah er beim Sieg gegen Waldhof Gelb-Rot.

© imago images ANGRIFF Julian Rijkhoff (7 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage) Der Niederländer ist gewiss der Star des Teams. Seit seinem Wechsel 2021 aus der U17 von Ajax Amsterdam hat er für Dortmunds U19 in 57 Pflichtspielen bereits 44 Tore erzielt (zehn Vorlagen). Kein Wunder also, dass der BVB den Vertrag mit dem Stürmer kürzlich "langfristig" verlängerte. Rijkhoff ist kein reiner Strafraumstürmer, sondern er bietet sich auch gerne im Mittelfeld für Kombinationen an, um anschließend in die Tiefe zu starten. Der 18-Jährige bringt eine gute Technik und viel Dynamik in seinen Aktionen mit, dazu ist er im Abschluss eiskalt. Er nannte es einen Traum, "irgendwann für Borussia Dortmunds Profis spielen zu dürfen". Dorthin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Rijkhoff könnte sich in der kommenden Saison über Einsätze in der U23 anbieten - die bis dahin idealerweise den Abstiegskampf in der 3. Liga erfolgreich gemeistert hat.

© imago images Paris Brunner (7 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage) Auch Brunner war entscheidend dafür, dass der BVB bei Hibernian gewann. Sein starker Lauf ab der Mittellinie führte zur Vorlage des Siegtreffers. Bereits in der Gruppenphase war der Angreifer enorm wichtig, denn in Sevilla rettete er sieben Minuten nach seiner Einwechslung das 1:1 und in Kopenhagen sorgte sein artistisches Kopfballtor in Rücklage für das Weiterkommen. Der 17-Jährige befindet sich in dieser Saison ohnehin in einer überragenden Form: In 23 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore. 16 davon schoss er jedoch für die U17 - in sechs Ligapartien! Daher wurde Brunner frühzeitig zur U19 hochgezogen. Kürzlich wurden Gerüchte laut, wonach Brunner ins Visier des FC Barcelona geraten sein soll. Das größte Plus des 1,85 Meter großen Brunner ist seine Physis. Er bringt bereits körperliche Fähigkeiten mit, die es ihm erlauben, in Duellen mit Älteren stabil zu bleiben und sich durchzusetzen. "Paris ist vor dem Tor sehr präsent und brandgefährlich. Er entwickelt im Spiel mit und gegen den Ball eine unheimliche Wucht", sagte Christian Wück, sein Trainer in der deutschen U17-Auswahl, gegenüber SPOX und GOAL.

© getty Samuel Bamba (7 Spiele, 1 Vorlage) Mit neun kam Bamba nach Dortmund und steht nach zehn Jahren Vereinszugehörigkeit aufgrund seines auslaufenden Vertrags noch vor einer unklaren Zukunft. Zuletzt laborierte er an einer Sprunggelenksverletzung, soll in diesem Jahr aber auch Einsätze in der U23 bekommen. Während der WM-Pause war Bamba, der auf beiden offensiven Flügeln einsetzbar ist, mit den Profis auf Asien-Tour und erzielte dort drei Tore in drei Testspielen. Sambas Stärken sind vor allem das hohe Tempo und eine enorme Athletik.