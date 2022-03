Als einziger deutscher Vertreter steht der BVB im Achtelfinale der UEFA Youth League. Hier könnt Ihr die Partie gegen den Manchester United im Liveticker verfolgen.

BVB vs. Manchester United in der UEFA Youth League heute live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern.

Im Achtelfinale der UEFA Youth League gastiert die U19 des BVB bei der U19 von Manchester United. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

UEFA Youth League: Manchester United vs. BVB heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der BVB hat die Gruppe auf Platz 2 abgeschlossen, weswegen die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg in die Playoffs musste. In einem irren Schlagabtausch gewann der BVB mit 5:3 und zog in das Achtelfinale ein.

Vor Beginn: Gespielt wird das Achtelfinale in Manchester. Genauer gesagt im Leigh Sports Village Stadium. Anpfiff ist heute um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der UEFA-Youth-League-Partie zwischen dem BVB und Manchester United.

UEFA Youth League: Manchester United vs. BVB heute live im TV und Livestream

Das ganze Spiel könnt Ihr heute auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt die Begegnung ab 21 Uhr im Livestream.

Hier geht es zu DAZN, das neben der Youth League auch ausgewählte Partien der Champions League im Programm hat.

UEFA Youth League: Das Achtelfinale im Überblick