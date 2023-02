BVB: Paris Brunner soll ins Visier des FC Barcelona geraten sein

Borussia Dortmunds Nachwuchsstürmer Paris Brunner hat offenbar Begehrlichkeiten beim FC Barcelona geweckt.

Der spanische Journalist Josep Capdevila, einst bei der katalanischen Sport beschäftigt, schreibt, Barças Verantwortliche beobachteten den 17-Jährigen ganz genau. Die Berichte, die man in der Vergangenheit über Brunner erhalten habe, seien vielversprechend gewesen.

Paris Brunner gilt als eines der größten Talente Deutschlands. Er ist nicht der erste hochbegabte Angreifer des BVB, der bei Barça als Neuzugang gehandelt wird. Lange Zeit galten die Katalanen auch als an Youssoufa Moukoko interessiert, ehe dieser seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben verlängerte.

Von konkreten Bemühungen der Blaugrana um Brunner schreibt Capdevila indes nichts. Der Teenager war 2020 vom Reviernachbarn VfL Bochum nach Dortmund gewechselt. Dort steht er noch bis 2025 unter Vertrag.

DFB-Trainer Christian Wück sagte im vergangenen Herbst bei SPOX und GOAL über den deutschen U17-Nationalspieler: "Paris ist ein sehr reflektierter Spieler. Er weiß, wohin er will und was er dafür investieren muss. Das zeichnet ihn aus und ist in meinen Augen der Hauptgrund, weshalb er im vergangenen Jahr eine solch rasante Entwicklung genommen hat."

Brunner absolviert eine bärenstarke Saison und kommt für den BVB mittlerweile in der U17 und der U19 zum Einsatz. In 23 Partien markierte er 22 Treffer und lieferte drei Assists. In der UEFA Youth League sammelte er vier Scorerpunkte in sieben Begegnungen.