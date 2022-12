Ethan Mbappé: Wird Kylians Bruder der nächste Superstar bei PSG?

Ethan Mbappé spielt aktuell noch in der U19 von PSG. Der jüngere Bruder von Superstar Kylian befindet sich auf dem besten Weg zum Profi - aber hinter seinem Spiel stehen noch Fragezeichen. Eine Warnung gibt es ausgerechnet vom großen Vorbild.

Wer es als Fußball-Superstar heute zu etwas bringen will, gerade als Stürmer natürlich, der braucht einen eigenen Torjubel. Der kann selbst erfunden sein oder eine Hommage an die Vorbilder aus der eigenen Jugend. Im Zweifelsfall dienen natürlich auch Fortnite und Konsorten als Inspiration. Wirklich geschafft hat man es dann, wenn der eigene Jubel beim FIFA-Zocken ausgewählt werden kann.

So weit ist Kylian Mbappé natürlich schon längst - der Franzose zierte bekanntlich sogar schon das Cover des Videospiels. Kurioser ist da schon die Tatsache, dass Mbappés Jubel-Pose, die verschränkten Arme mit den unter die Achseln gesteckten Händen, auf eine FIFA-Niederlage zurückgeht.

Und der, der ihm diese Pleite zufügte, will seinen großen Bruder auch irgendwann auf dem echten Rasen überflügeln.

Kylians Bruder Ethan Mbappé: Erstes Training mit den PSG-Profis

Mai 2017 war es, als Kylian Mbappé enthüllte, dass sein kleiner Bruder Ethan einen Sieg an der Konsole gegen ihn mit besagter Geste gefeiert hatte. Der war zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Nur Monate später unterschrieb Kylian bei PSG. Mit dabei war Ethan, der bis dato bei AS Bondy gespielt hatte, im Nordosten der Hauptstadt.

Ein kleiner Freundschaftsdienst für Kylian? Nicht auszuschließen, schließlich konnte man dem Superstar in den vergangenen Jahren bei PSG kaum etwas abschlagen. Auf dem Rasen behaupten muss sich Ethan allerdings selbst - und dort macht er eine so gute Figur, dass er im November erstmals bei den Profis trainieren durfte. Auch deshalb, weil PSG-Trainer Christophe Galtier einen Rumpfkader auffüllen musste, das gehört zur Wahrheit dazu. Dennoch feierte er am 16. Dezember sein Debüt bei den Profis, spielte im Test gegen Paris FC (2:1) die komplette zweite Halbzeit durch.

Mit nicht einmal 16 ist Ethan dennoch auf dem besten Weg zum Profi. In die U19 von PSG ist der Mittelfeldspieler bereits aufgestiegen, in der UEFA Youth League durfte er diese Saison bislang fünfmal ran (zweimal in der Startelf). Trainer Zoumana Camara, einst Assistent von Thomas Tuchel und Unai Emery, hält viel von seiner Nummer Acht: "Er arbeitet hart, hat die richtige Einstellung und ist fantastisch am Ball."

Von Vetternwirtschaft will Camara nichts wissen: "Sein Gesicht erinnert mich an Kylian, aber für mich ist er ein Spieler wie jeder andere auch. Es gibt keine Sonderbehandlung."

Ethan Mbappé: Stärken und Schwächen

Wo Bruder Kylian von seiner überragenden Schnelligkeit lebte, kommt Ethan über die Übersicht und einen guten linken Fuß - mit 14 führte er bereits die Standards der U17 aus. Eine ausgemachte Sache ist sein Durchbruch aber noch nicht. "Die Meinungen über ihn sind gespalten", verrät PSG-Korrespondent Marc Mechenoua von GOAL. "Manche sehen einen sehr guten Spieler, der eine große Zukunft vor sich hat. Anderen fehlt die technische Konstanz in seinem Spiel, auch an seinem rechten Fuß muss er noch arbeiten."

Dass Ethan mit eher schmalen 1,76 Metern Körpergröße körperlich noch um einiges zulegen muss, ist keine Überraschung. "Man muss Geduld mit ihm haben und sehen, wie sich seine Koordination entwickelt", sagt Mechenoua. In puncto Aggressivität dürfe Mbappé zudem nicht überdrehen: "Das muss er noch kanalisieren."

Der große Nachnahme sei Ethan nicht zu Kopf gestiegen, lobt Mechenoua - auch wenn dieser ihm so manche Aufmerksamkeit beschere, was nicht allen beim Klub gefalle: "Er wird als ruhiger Junge beschrieben, als harter Arbeiter, der den einen oder anderen Spieler so hinter sich lassen konnte." Camara sieht es ähnlich: Ethan sei im Team gut aufgenommen worden, "hat die richtige Einstellung und macht stetige Fortschritte." Bis heute schauen sich Ethans Eltern jedes seiner Spiele im Stadion an.

Ethan Mbappé: Kylian warnt vor zu großem Druck

Kein Zweifel, sein Nachname hat dem jungen Mbappé mit der markanten Dreadlocks-Frisur den einen oder anderen Vorteil gebracht. Schon jetzt steht er bei Nike unter Vertrag, auf Instagram zeigt er sich publikumswirksam beim FIFA-Zocken mit Kylian. Doch ausgerechnet der betonte zuletzt, dass der Familienname auch eine Bürde für Ethan darstelle: "Er wird Druck aufgrund seines Namens haben, das hatte ich nicht."

Während er selbst in jungen Jahren den positiven Druck großer Matches verspürt habe, "wird auf meinem Bruder ein anderer Druck lassen, ein negativer Druck à la 'Du bist Kylians Bruder.'" Er sehe seine Rolle darin, Ethan auf dessen Pfad zu helfen: "Ich wünsche ihm nur das Beste, aber er muss nicht in meine Fußstapfen treten."

Wohin dieser Pfad führen mag, ist noch unklar. Erst einmal führt er aber nicht weg aus Paris, so viel scheint sicher. Ethans Vertrag bei PSG ist noch bis 2024 datiert. Während Kylian im vergangenen Sommer aber öffentlichkeitswirksam mit einem Wechsel liebäugelte - nicht zum letzten Mal -, war ein Abschied für den jüngeren Mbappé kein Thema, betont Mechenoua: "Er will sich bei PSG weiterentwickeln, auch wenn sein Bruder gehen sollte."

