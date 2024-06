DFB-Team, Noten und Einzelkritiken zum EM-Achtelfinale gegen Dänemark: Raum flankt wieder entscheidend - Schlotterbeck genial und vogelwild

© getty

Deutschland - Dänemark, Noten: Kai Havertz

Drei Startelf-Wechsel, aber für Füllkrug war erneut kein Platz. Auch in seinem Dortmunder Heim-Stadion verzichtete Nagelsmann zunächst auf den Super-Joker, zum vierten Mal begann Havertz. Als falsche Neun war er ein steter Gefahrenherd. Mit einer anspruchsvollen Direktabnahme prüfte er in der 10. Schmeichel. In der 37. köpfelte er aus vielversprechender Position zu zentral. In der 53. traf Havertz per Elfmeter zum 1:0 - sein zweites Tor im Turnier, sein zweites vom Punkt. In der 59. und in der Nachspielzeit vergab er riesige Chancen auf sein zweites Tor, dazwischen bediente er einmal Sané genial. Note: 2.