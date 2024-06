Deutschland vs. Dänemark, EM 2024 Achtelfinale: DFB-Team heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Erster in Gruppe A qualifizierte sich Deutschland souverän für die Runde der letzten 16 Mannschaften. Als Gegner erwartet am heutigen Samstag Dänemark, die sich hinter England den zweiten Platz in Gruppe C schnappten.

Vor Beginn: Angepfiffen wird die heutige Begegnung um 21 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zum EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und Dänemark.