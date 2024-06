Mut zur Lücke! Mut zu Lücke? Julian Nagelsmann ändert vor dem Achtelfinale gegen Dänemark seine ungewöhnliche Taktik

© getty

"Herausragend gut gemacht": Julian Nagelsmann lobt Kai Havertz

Bei Havertz wäre das wohl eher nicht der Fall. Genau wie viele andere Legionäre - früher Mesut Özil, einst Querpass-Toni Kroos, oftmals auch Ilkay Gündogan - bekommt Havertz hierzulande nicht die verdiente Wertschätzung für seine starken Leistungen im Ausland. Der 25-Jährige spielte eine überzeugende Saison mit dem FC Arsenal, übrigens auch in der Rolle des Mittelstürmers. Tatsächlich gelangen Havertz in der Premier League bei etwas längerer Einsatzzeit mehr Treffer (13) als Füllkrug mit Dortmund in der Bundesliga (12).

"In der internen Bewertung ist Kai deutlich höher angesiedelt als in der Öffentlichkeit. Es geht für den Stürmer nicht immer nur darum, ein Tor zu machen", sagte Nagelsmann. Dass Jamal Musiala und Ilkay Gündogan im bisherigen Turnierverlauf dermaßen glänzten, lag auch an Havertz' Spielweise. "Kai hat in sehr vielen Spielen einen klaren Job, der damit einhergeht, dass er nicht viele Ballaktionen hat, weil er Raum für andere kreieren sollte. Das hat er herausragend gut gemacht."

Möglich wäre es auch, dass Füllkrug gegen Dänemark nicht statt Havertz beginnt, sondern mit ihm. In diesem Fall würde Havertz ins offensive Mittelfeld rücken und dort Florian Wirtz verdrängen. Als Startelf-Option statt Wirtz gilt zudem auch der bisher enttäuschende Leroy Sané. Und links hinten könnte David Raum Maximilian Mittelstädt ersetzen.