FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB scoutet offenbar Porto-Star - Ex-Schiedsrichter üben Kritik nach strittiger CL-Szene

FC Bayern, Gerücht: FCB wohl scharf auf Italien-Talent

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf den italienischen Junioren-Nationalspieler Guido Della Rovere geworfen. Das berichten Transferexperte Fabrizio Romano und die Bild übereinstimmend. Der 16-Jährige, der als großes italienisches Mittelfeldtalent gilt, steht aktuell noch bei US Cremonese unter Vertrag. Dort kommt er in der aktuellen Spielzeit in der U19 der Norditaliener zum Einsatz.

Neben den Bayern sind laut Romano auch noch Ajax Amsterdam und Juventus Turin interessiert. Für Cremoneses U19 erzielte Della Rovere in der laufenden Saison in 18 Spielen fünf Tore und sechs Vorlagen.