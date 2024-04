Der größte Pechvogel dieser Bayern-Saison: Warum die Verletzung von Serge Gnabry in vielerlei Hinsicht unglücklich ist

© getty

Serge Gnabry überzeugte in den Spielen seit seinem Comeback

Nach seiner abermaligen Rückkehr Anfang März fand Gnabry erstaunlich schnell erstmals in dieser Saison so etwas wie Form. In vier Bundesligaspielen sammelte er gleich mal vier Scorerpunkte, darunter ein spektakuläres Hackentrickpirouetten-Tor beim Schützenfest gegen den FSV Mainz 05.

Auch bei der verheerenden 2:3-Pleite gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag traf Gnabry. "Serge hat als einer der wenigen herausgestochen mit seiner Leistung", lobte Sportvorstand Max Eberl. Er komme "immer besser in Form", bekundete Gnabry vor dem Arsenal-Spiel selbst. "Mein Fitnesslevel im Allgemeinen stimmt, aber natürlich fehlt mir noch ein bisschen die Spielpraxis."

In London erlebte er aufgrund seiner Arsenal-Vergangenheit einen herzlichen Empfang, die Fans bedachten ihn bei der Aufstellungs-Verkündung vor Anpfiff sogar mit Applaus. Gnabry "dankte" es mit seinem Treffer zum 1:1, aber auch mit einer starken Defensivleistung. Arsenal griff vorzugsweise über die rechte Offensiv-Seite mit dem gerne weit aufrückenden Außenverteidiger Ben White sowie Bukayo Saka an. Als Reaktion gab Gnabry situativ das linke Glied einer Fünferkette und unterstützte somit den völlig überforderten nominellen Linksverteidiger Alphonso Davies. "Das hat Serge sehr, sehr gut gemacht", befand Eberl.