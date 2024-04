Wegen Umgang mit ehemaligem Teamkollegen: Eric Dier vom FC Bayern macht sich schwere Vorwürfe

Der englische Innenverteidiger sprach im Interview mit Sky Bet über seine Gefühle. Unter anderem schilderte Dier, dass er die Situation damals nicht realisiert habe und gern anders mit ihm umgegangen wäre.

"Ich weiß nicht, ob ich jemals das ganze Video gesehen habe, ich habe Teile davon gesehen, aber es ist schwer für mich", erklärte der 30-Jährige in Bezug auf Alli. Dieser sei für ihn "ein besonderer Mensch", weshalb es ihm auch schwer fiele, "über Dele zu sprechen".

Er werfe sich vor, "dass ich nicht mehr getan habe. In vielen Situationen, auf die ich zurückblicke, war ich mir des Gesamtbildes nicht bewusst". Und Weiter: "Ich war diese nervige ältere Person, die ihm immer auf die Pelle rückte, sodass er Dinge vor mir verbarg." Er bereue "vieles" und hätte gern mehr getan.

Dier erklärte auch, warum Alli für ihn ein guter Freund sei. So reiste dieser trotz seines Aufenthalts in einer Entzugsklinik in den USA zur Hochzeit des heutigen FCB-Profis. "Ich sagte, dass es kein Problem wäre, wenn er nicht kommen könnte", sagte der Innenverteidiger: "Er war fast beleidigt. Er kam und war für mich da - das ist die Art Freund, die er für mich war."