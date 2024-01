FC Bayern München, News und Gerüchte: Verletzungs-Update bei Matthijs de Ligt - Interesse an italienischem Nationalspieler?

© getty

FC Bayern München, News: Offenbar Entwarnung bei Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt muss nach seiner Kapselverletzung im Knie offenbar nur eine Woche pausieren. Das berichtet Sky. Der Niederländer hatte sich die Blessur am Dienstag beim Trainingslager in Portugal zugezogen. De Ligt müsse "eine Trainingspause einlegen", teilte der deutsche Rekordmeister in einer Stellungnahme mit. Wie lange der 24-Jährige fehlen wird, ließen die Münchner offen. Dayot Upamecano, der ebenfalls behandelt wurde, kann wohl am Mittwoch wieder trainieren.