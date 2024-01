Prügelknabe der Nation: Ist die Dauerkritik an Joshua Kimmich vom FC Bayern München berechtigt?

© getty

Große Entscheidung und Heim-EM: Auf Joshua Kimmich wartet ein wichtiges Jahr

"Natürlich wollen wir ihn so lange wie möglich für uns am Ball sehen und werden ihm das auch in den Vertragsgesprächen vermitteln. Joshua Kimmich steht für den FC Bayern - uns gefällt, dass er immer Verantwortung übernimmt und vorangeht", sagte Präsident Herbert Hainer im Oktober der SportBild.

Gleichzeitig kursiert das Gerücht, wonach die Bosse des FC Bayern einen Verkauf Kimmichs nicht mehr kategorisch ausschließen. Erste Gespräche über seine Zukunft haben bereits stattgefunden, ernsthaft verhandelt wurde bisher aber noch nicht. Nach Informationen von SPOX und GOAL wartet Kimmich auf konkrete Signale seines langjährigen Arbeitgebers. Und zwar tatsächlich: er.

Anders als zuletzt spekuliert, sucht Kimmich nicht nach einem Berater. Wie schon seinen aktuellen Vertrag im Jahr 2021 will er auch den nächsten selbst verhandeln. Der FC Bayern ist sein erster Ansprechpartner, Interesse aus dem Ausland gibt es aber reichlich. In den vergangenen Monaten wurde Kimmich mit zahlreichen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht, etwa mit Manchester City, United und dem FC Barcelona.

"Jo hat bei Bayern alles erreicht, sportlich könnte ein Auslands-Wechsel seine Karriere neu beleben", findet Reschke. "Aber ich habe ihn als absoluten Familienmenschen kennengelernt. Sein Umfeld wird bei seiner Zukunfts-Entscheidung eine gewichtige Rolle spielen." Kimmich ist mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern in München heimisch.

Hier in München steigt am 14. Juni auch das Eröffnungsspiel der Heim-Europameisterschaft. Nach drei enttäuschenden Turnieren hintereinander bietet sie Kimmich und seiner Generation die große Chance zur Wiedergutmachung. Eine erfolgreiche EM, ein zweites Sommermärchen - und schon würde in der öffentlichen Wahrnehmung aus schwarz wieder weiß werden.

FC Bayern München: Die ersten Spiele im neuen Jahr