Wechselt Marco Reus innerhalb der Bundesliga? Neue Details zum Urgestein des BVB aufgetaucht

Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft im Sommer aus. Eine erneute Verlängerung ist unwahrscheinlich, wenn es nach Informationen der Sport Bild geht.

Demnach sei es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass Reus weiterhin in der Bundesliga spielen könnte. So könnte eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach denkbar sein, falls die Voraussetzungen auf beiden Seiten stimmen, heißt es in dem Bericht.

"Das haben wir bis dato noch nicht entschieden. Wir wissen um die Qualitäten beider Spieler und um den Stellenwert für den Klub. Aber natürlich wird es einen Zeitpunkt geben, an dem man sagt: Wir ziehen weiter. Beide Spieler besitzen alle Möglichkeiten", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag bei Sky90 zur Zukunft von Reus und Mats Hummels, dessen Vertrag ebenfalls am Saisonende ausläuft.

2012 wechselte Reus für 17,1 Millionen Euro Ablöse von Gladbach nach Dortmund. Für die Fohlen kam der heute 34-Jährige in drei Jahren und 109 Pflichtspielen auf 41 Tore und 28 Vorlagen. Beim BVB steht Reus derzeit bei 167 Treffern sowie 124 Assists in 410 Pflichtspielen.