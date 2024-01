FC Bayern München, News und Gerüchte - Lotthar Matthäus: "Wenn Bayern Meister werden will, dann ..."

© getty

FC Bayern München, News: Bayer Leverkusen für Lothar Matthäus Titelfavorit

Der FC Bayern ist mit dem 3:0 gegen die TSG Hoffenheim gut aus der Winterpause gekommen, konnte den Rückstand von vier Punkten auf Tabellenführer Bayer Leverkusen jedoch nicht verkürzen. Die Werkself gewann am Samstag mit 1:0 beim FC Augsburg.

Für den ehemaligen Bayern-Star Lothar Matthäus ist Bayer 04 mittlerweile auch Favorit auf den Meistertitel. "Weil sie sich auch dementsprechend verstärkt haben. Nicht nur mit jungen Spielern, sondern auch mit Erfahrung", sagte er bei Sky. "Ich habe es vor der Saison gesagt: Wenn Bayern Meister werden will, dann müssen sie gegen Leverkusen gewinnen."

Grundstein für den Erfolg in Leverkusen sei Trainer Xabi Alonso. "Der Trainer hat ein klares Konzept und ein intelligentes Konzept", erklärte Matthäus.

Im Hinspiel hatten sich Bayern und Leverkusen in München 2:2-unentschieden getrennt. Das Rückspiel in Leverkusen findet am 10. Februar statt.