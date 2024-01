FC Bayern München, News und Gerüchte: Drei spannende Transferziele! Manchester United will wohl den FCB ärgern

© getty

FC Bayern München, News: Thomas Tuchel "spürte mehr Wertschätzung in England"

Thomas Tuchel deutete in einem Interview mit ESPN an, dass er sich in Deutschland nicht wertgeschätzt fühlt. "Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr kritisch miteinander sind. Speziell mit Spielern, mit Trainern. Nicht nur mit mir", sagte der Bayern-Coach: "Es ist sehr schwer, aus einer Schublade zu entkommen, sobald man einmal in dieser Schublade ist, wie wir in Deutschland sagen. Es gibt ein Bild und dieses Bild gibt es dann über Jahre hinweg. Ich spürte mehr Wertschätzung in England. Das ist einfach ein Fakt."

Tuchel arbeitete vor seinem Engagement bei den Bayern einige Monate in England, gewann mit dem FC Chelsea die Champions League. In Deutschland gab es in der Hinrunde viel Kritik an ihm, obwohl die Punkteausbeute in der Bundesliga sehr gut ist. Die Bayern haben derzeit 41 Zähler auf ihrem Konto, könnten mit einem Sieg gegen Union im Nachholspiel auf 44 Punkte allein in der Hinrunde erhöhen.