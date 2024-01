BVB steckt in der Klemme! Von diesen Spielern muss sich Dortmund im Sommer trennen

© getty

BVB: Thomas Meunier hätte Borussia Dortmund um ein Haar bereits verlassen

Vor allem nicht konstant. Das lag auch an seiner Verletzungsanfälligkeit, die just zu einem Zeitpunkt zunahm, als er mehr und mehr zum Verkaufskandidaten wurde. Meunier verpasste im Großen und Ganzen ein gesamtes Jahr mit diversen Muskelverletzungen. Als er notgedrungen am 14. Spieltag gegen RB Leipzig erstmals in die Anfangsformation rutschte, hatte er über 14 Monate kein Bundesligaspiel von Beginn an bestritten.

Um ein Haar wäre Meunier aber gar keine Option mehr für die Borussia gewesen. "Es war eigentlich abgeschlossen, aber es war am Ende ein Stühlerücken. Ein Spieler musste noch gehen, damit ich kommen konnte", sagte er im Dezember zur belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws. Der anvisierte Wechsel im Sommer zum FC Brügge scheiterte.

Nun ist es nicht so, dass Dortmund ohne Meunier und nach Ryersons Ausfall keine weiteren Möglichkeiten mehr gehabt hätte, um rechts hinten einen Spieler zu positionieren. Allen voran Marius Wolf ist dort die erste Alternative, auch Niklas Süle und Emre Can haben schon ausgeholfen. Und mit dem ewig verletzten Mateu Morey steht seit ein paar Wochen auch wieder ein Kandidat zumindest theoretisch zur Verfügung.