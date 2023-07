FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Interesse an Fabinho - Durchbruch bei Nübel-Verhandlungen?

Der FC Bayern hat offenbar Fabinho vom FC Liverpool auf dem Zettel. Bei Alexander Nübel soll es einen Durchbruch bei den Verhandlungen gegeben haben. Außerdem: Die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters startet mit einem Remis in die neue Saison. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

© getty FC Bayern München, Gerücht: FCB mit Interesse an LFC-Mittefeldspieler Fabinho Der FC Bayern München beobachtet offenbar die Situation um Liverpool-Mittelfeldspieler Fabinho. Das berichtet Sky. Demnach passe der 29-Jährige gut ins Beuteschema der Münchner und Trainer Thomas Tuchel. Außerdem pflegen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters gute Beziehungen zu Fabinho-Berater Jorge Mendes. Ein Wechsel würde aber nur zustande kommen, sollte ein Wechsel des Mittelfeldspielers nach Saudi-Arabien platzen. Verschiedenen Medienberichten zufolge steht Fabinho unmittelbar vor einer Einigung mit Al-Ittihad. Die Bayern sind sich nach Sky-Informationen dessen auch bewusst und würde nur bei einem Scheitern der Verhandlungen eingreifen. Bei den Bayern könnte Fabinho mögliche Abgänge im Mittelfeld auffangen. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Marcel Sabitzer stehen mehrere Spieler beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, die in den vergangenen Wochen mit Vereinswechseln in Verbindung gebracht wurden. Bei Liverpool hat Fabinho indes keine Zukunft mehr. Die Reds würden den 29-Jährigen gerne verkaufen. Sein Arbeitspapier beim PL-Klub ist noch bis 2026 datiert.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Durchbruch bei Nübel-Verhandlungen Der Transfer von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach habe das zweite Angebot der Schwaben zum Durchbruch in den Verhandlungen geführt. Darin soll Stuttgart den Bayern diverse Bonuszahlungen angeboten haben. Gleichzeitig kommt der deutsche Rekordmeister den Schwaben entgegen. Die Leihgebühr soll bei steigender Anzahl von Einsätzen Nübels im VfB-Dress sinken. Ob es eine Kaufoption geben wird, ist indes nicht bekannt. Nübel steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. In München hat er unter Trainer Thomas Tuchel jedoch keine Zukunft mehr, weshalb man sich in beiderseitigem Interesse gerne trennen möchte. In den vergangenen Saison war der Torhüter an die AS Monaco verliehen.

© imago images FC Bayern München, News: Bayern II spielt Unentschieden zum Auftakt Die zweite Mannschaft des FC Bayern München ist zum Auftakt der Regionalliga trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung nicht über ein 3:3 (2:1)-Unentschieden gegen Wacker Burghausen hinaus gekommen. Für die Münchner trafen Lovro Zvonarek (4.), Neuzugang Dion Berisha (27.) und Joker Lucas Copado (76.), bei Burghausen war Thomas Winklbauer mit einem Dreierpack (31., 48., 68.) der überragende Mann.

© getty FC Bayern, News: Reschke spricht über Standing von Neppe Michael Reschke hat das Interesse von englischen Vereinen am Technischen Direktor des FC Bayern, Marco Neppe, offengelegt. "Marco hat zuletzt regelmäßig Begehrlichkeiten bei Premier-League-Klubs geweckt", sagte Neppes Vorgänger der Münchner Zeitung tz. Im Mai soll Neppe Medienberichten zufolge unter anderem als Sportdirektor bei Tottenham Hotspur im Gespräch gewesen sein. Reschke hatte Neppe 2014 selbst nach München gelotst. Als der 65-Jährige von Bayer Leverkusen zum FCB wechselte, folgte ihm Neppe als Scout. "Er besitzt in der internationalen Szene ein deutlich höheres Renommee, als dies in der deutschen Öffentlichkeit der Fall ist", erklärte Reschke, der mittlerweile als Head of European Football für die Berater-Agentur CAA Stellar arbeitet. Spitzentrainer wie Mauricio Pochettino (FC Chelsea) und Pep Guardiola (Manchester City) würden dem 37-Jährigen eine hohe Wertschätzung entgegenbringen, so Reschke: "Bei den Bayern wurde dies zuletzt ja auch deutlicher durch die klaren und respektvollen Aussagen von Thomas Tuchel und Jan-Christian Dreesen. Auch Karl-Heinz Rummenigges Wertschätzung ihm gegenüber ist deutlich gestiegen." Nach dem Aus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic war gemunkelt worden, dass auch Neppe den Verein verlassen könnte. Offenbar erst kurz vor der ersten Kaderbesprechung nahmen die Bayern-Bosse den früheren Abwehrspieler in die neu gegründete Taskforce auf. Zuletzt soll Neppe bei den Transfers von Konrad Laimer, Raphael Guerreiro und Kim Min-jae wichtige Vorarbeit geleistet haben. Auch deshalb wird der Offenbacher seinen bis 2026 laufenden Vertrag voraussichtlich trotz der Verpflichtung von Sportdirektor Christoph Freund mindestens erfüllen.