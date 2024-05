"Wir haben Tränen vergossen": Diesem Trainer trauert Karl-Heinz Rummenigge nach

© getty

Rummenigge über Ancelotti: "Sein Wort ist mehr wert als Tinte"

Ancelottis Einstellung in München sei völlig unkompliziert über die Bühne gegangen, verriet Rummenigge.

"Ich erinnere mich, wie er uns die Hand schüttelte, als wir darüber einig waren, dass er Bayern-Trainer wird. Es war nicht nötig, einen Vertrag zu unterschreiben, denn sein Wort ist mehr wert als Tinte. Es gab auch keine Agenten, wie man sie heute zuhauf antrifft. Ich habe in meinem Leben noch nie ein schlechtes Wort über Carlo gehört", meinte der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Mit seiner ruhigen Art passe Ancelotti "perfekt in einen Verein, der manchmal so turbulent ist wie Real Madrid", so Rummenigge.