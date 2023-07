FC Bayern, Team-Präsentation: Zeitplan und Vorstellung des Wembley Legenden-Kaders

Am Sonntag findet in der Allianz Arena die Team-Präsentation 2023/2024 des FC Bayern statt. Doch schon ab 11 Uhr ist der Tag mit einigen Veranstaltungspunkten, inklusive einer Vorstellung des Wembley Legenden-Kaders, gefüllt. Alle Infos zum Zeitplan und wer im Legenden-Team steht, erfahrt Ihr bei SPOX. Außerdem wird das Event live bei SPOX getickert.

Für den FC Bayern München ging es bereits am 13.Juli wieder mit dem Training los, ehe sie zwei Tage später ins Trainingslager an den nahegelegenen Tegernsee fuhren. Dort konnten sie bei ihrem Testspiel einen absoluten Kantersieg einfahren und gewannen mit 27:0 gegen den FC Rottach-Egern. Nach Abschluss des Trainingscamps steht schon das nächste Großevent vor der Münchner Haustür. Der FC Bayern wird am Sonntag ihre Team-Präsentation durchführen und auch Neuzugang Min-Jae Kim sollte dann mit von der Partie sein.

© getty

FC Bayern, Team-Präsentation: Der Zeitplan der Allianz FC Bayern Team Präsentation

Das Event findet an diesem Sonntag, dem 23.Juli statt und beginnt um 11 Uhr. Austragungsort der Veranstaltung ist Bayerns namensgebende Allianz Arena.

Der Zeitplan im Überblick:

11:00 Uhr: Beginn des Fan- und Familienfestes auf der Esplanade

© imago images

FC Bayern, Team-Präsentation: Der Wembley Legenden-Kader

Das Team ist mit Spielern verschiedener Generationen bestückt: Vom 29-jährigen Raeder bis zum 65-jährigen Augenthaler.

Hier der ganze Kader:

Torhüter: Tom Starke, Hans-Jörg Butt, Lukas Raeder, Maximilian Riedmüller

Abwehr: Jerome Boateng, Daniel van Buyten, Dante, Thomas Linke, Diego Contento, Rafinha, Vladimir Rankovic

Libero: Klaus Augenthaler

Mittelfeld: Ze Roberto, Luiz Gustavo, Andreas Ottl

Angriff: Claudio Pizarro, Giovane Elber, Ivica Olic, Roy Makaay, Paulo Sergio, Mario Mandzukic

© getty

FC Bayern, Team-Präsentation: Der BVB-Legenden-Kader

Borussia Dortmund stellt ein eigenes Legenden-Team, dass unter anderem auch an Hallenturnier wie dem "Budenzauber" teilnimmt. Ob dies auch das Team ist, dass sich dem Wembley Legenden-Kader der Bayern stellen wird, bzw. auch wer aus dem Kader mitspielen wird, ist noch unklar.

Hier die Traditionsmannschaft des BVB:

Torhüter: niemand bekannt (evtl. einer der ganz unten aufgeführten)

Abwehr: Günter Kutowski, Jörg Heinrich, Michael Schulz, Timo Achenbach, Peter Quallo, Thomas Helmer, Franck Patrick Njambe, Raoul Lambertz, Lars Müller

Mittelfeld: Michael Rummenigge, Michael Lusch, Steffen Karl, Florian Kringe, Günter Breitzke, Antonio da Silva, Knut Reinhardt, Giovanni Federico, Tim Gutberlet, Francis Bugri, Lars Ricken, Detlef Bögershause, Jens Kurrat

Angriff: Frank Mill, Jan Koller, Hannes Wolf, Karl-Heinz Riedle, Stephane Chapuisat, Martin Driller, Theo Schneider, Giuseppe Reina, David Odonkor, Salvatore Gambino

unbekannte Position: Hans-Joachim Watzke, Dr. Reinhard Rauball, Carsten Cramer, Frank Burmann, Andy Bath, Semir Devoh, Peter Vogt, Jörg Kuhl, Andy Lichtner

FC Bayern, Team-Präsentation: Liveticker von SPOX

Wenn ihr nichts von der Allianz FC Bayern Team Präsentation verpassen wollt, schaut gerne beim Liveticker von SPOX vorbei.