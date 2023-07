FC Bayern München: Wie tickt der neue Sportdirektor Christoph Freund? Weggefährte Schiemer erzählt im Interview vom "zachen Hund"

Christoph Freund übernimmt zum 1. September den Sportdirektoren-Posten beim FC Bayern München. Wie tickt der 46-jährige Österreicher? Im Interview mit SPOX und GOAL berichtet sein langjähriger Weggefährte Franz Schiemer von einem "zachen Hund" und "Kümmerer".

Schiemer: Er war für die Buchhaltung zuständig und hat das Management in allen möglichen Bereichen unterstützt. Ralf Rangnick hat bei seiner Ankunft 2012 fast das ganze Personal ausgetauscht. Christoph war einer der wenigen, die bleiben durften. Rangnick machte ihn zu so etwas wie seinem persönlichen Assistenten. In dieser Zeit wurde Christoph gezielt auf die Rolle des Sportdirektors vorbereitet. Gleichzeitig half Christoph aber auch Rangnick: Er hat ihm die österreichische Liga und alle relevanten Leute nähergebracht.

Franz Schiemer spielte von 2009 bis 2015 für RB Salzburg und erlebte Freund in dieser Zeit als Teammanager und Sportkoordinator. Nach seinem Karriereende fungierte Schiemer unter dem in der Zwischenzeit zum Sportdirektoren beförderten Freund als Co-Trainer des FC Liefering und der Profimannschaft. Aktuell ist Schiemer als Berater von Austria Wien tätig.

© imago images Von 2019 bis 2021 fungierte Franz Schiemer (Mitte) bei RB Salzburg als Co-Trainer von Jesse Marsch: Hier verabschiedet ihn Christoph Freund.

Was zeichnet ihn aus?

Schiemer: In Salzburg war er die gute Seele des Vereins, ein richtiger Kümmerer. Freundliche, menschliche Umgangsformen sind ihm extrem wichtig. Er arbeitet zielstrebig und loyal. In so einer Führungsposition muss man zwar unangenehme Gespräche führen und harte Entscheidungen treffen, er kommuniziert dabei aber immer sehr ehrlich.

Sie haben Ihre aktive Karriere 2015 beendet, kehrten später aber als Co-Trainer des FC Liefering und der Profimannschaft zurück. Wie präsent war Freund damals in Ihrem Alltag?

Schiemer: Er war immer hautnah an der Mannschaft und am Trainerteam dran, hat bei vielen Trainingseinheiten zugeschaut und wollte die Stimmung aufsaugen. Christoph kennt sich auch in taktischen Fragen gut aus. Er hat ganz klare Vorstellungen, wie der Fußball seines Vereins aussehen soll. Mit seinem Fachwissen kann er dem Trainerteam Hilfestellungen bieten. Wenn es die Situation erforderte, hat er die Mannschaft auch mal motiviert.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Schiemer: An eine Situation kann ich mich genau erinnern. Es war in einer Phase, in der es für uns nicht besonders gut gelaufen ist. Da hat er eine Szene aus der Vergangenheit gezeigt, als in der 87. Minute beim Stand von 3:0 bei einem eigenen Eckball nach Ballverlust alle Feldspieler nach hinten gerannt sind und den Ball zurückerobert haben. Anschließend hat er eine aktuelle Szene gezeigt, bei der in einer identischen Situation keiner zurückgesprintet ist. Dann hat er von den Spielern in einer emotionalen Ansprache mehr Willen und Einsatzbereitschaft gefordert.

Wie präsent trat Freund in der Öffentlichkeit auf?

Schiemer: In den letzten Jahren war er das Gesicht des Vereins, die einzige Konstante bei der großen Fluktuation im Spieler- und Trainer-Sektor.