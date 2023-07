FC Bayern München: Wie schlugen sich die bisherigen Transfer-Neuzugänge aus England?

Auf der Suche nach Verstärkungen schaut sich der FC Bayern München aktuell besonders intensiv in der englischen Premier League um. Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur und Verteidiger Kyle Walker von Manchester City gelten als absolute Wunschspieler - auch am letztlich zum FC Arsenal gewechselten Declan Rice bestand Interesse. Welche Erfahrungswerte hat der FC Bayern mit England-Importen?

McInally schloss seine erste Saison immerhin mit zehn Treffern und dem Meistertitel ab. Auch verletzungsbedingt sollten in den darauffolgenden beiden Jahren wettbewerbsübergreifend nur noch 13 Pflichtspieleinsätze und zwei Treffer folgen. Ablösefrei kehrte der damals erst 30-Jährige anschließend in seine schottische Heimat zum FC Kilmarnock zurück.

1989 bediente sich der FC Bayern erstmals in England: Für umgerechnet 1,65 Millionen Euro kam der schottische Stürmer Alan McInally von Aston Villa. Gemeinsam mit dem ebenfalls neu verpflichteten Serben Radmilo Mihailovic sollte er das Münchner Angriffsspiel auf eine neue Ebene heben. Tatsächlich feierten "Mic und Mac" bei einem Sieg gegen den damals imposanten 1. FC Nürnberg ein berauschendes Bundesliga-Debüt, beide trafen. Ärgerlicherweise war das aber auch schon der Höhepunkt.

© getty

FC Bayern, Transfers aus England: Jürgen Klinsmann (1995)

Sechs Jahre vergingen, ehe es der FC Bayern wieder wagte: Der nächste England-Import war aber immerhin deutschsprachig. Nach einem Jahr bei Tottenham Hotspur wechselte der Schwabe Jürgen Klinsmann 1995 für umgerechnet 1,4 Millionen Euro zum FC Bayern und engagierte sich daraufhin entscheidend bei der Entwicklung des FC Hollywood.

Der Stürmer avancierte zu einem der wichtigsten Charaktere der filmreifen Reality-Soap, die sich damals an der Säbener Straße zutrug. Legendär unter anderem seine stetigen Scharmützel mit Lothar Matthäus und sein Tritt in die Werbetonne. Trotz aller Ablenkungen war Klinsmanns Ausbeute beachtlich: In zwei Jahren schoss er 48 Tore, gewann den Meistertitel und den UEFA-Cup.

Weniger erfolgreich war seine Rückkehr als Trainer: Obwohl Klinsmann den FC Bayern in der Saison 2008/09 abseits des Platzes in die Moderne führte, wurde er nach etlichen herben Pleiten gemeinsam mit seinen Buddhas noch vor Ablauf der Spielzeit titellos vom Hof gejagt.