"Ohne ihn wären wir nicht hier": Orlando Magic stärken Franz Wagner nach Debakel den Rücken

© getty

Franz Wagner: Auswärts wollte es nicht klappen

"Ohne Franz wären wir gar nicht in dieser Position gewesen", betonte Mitspieler Paolo Banchero. "Er erwartet immer sehr viel von sich selbst und ich kenne solche Situationen auch. Diese Niederlage definiert nicht sein Spiel. Er wird das als Motivation nehmen und sein Spiel auf ein neues Level heben. Er hat heute niemanden im Stich gelassen. So etwas passiert. Das war unsere erste Playoff-Teilnahme und ich bin stolz auf das, was wir geleistet haben. Wir werden wiederkommen."

Banchero (21) war zwar nicht effizient, scheute aber die große Bühne nicht, gleiches galt für Jalen Suggs (22), der schon jetzt einer der besten Perimeter-Verteidiger der NBA ist und sicherlich auch lernen wird, wie man eine NBA-Offense führt. Womöglich holen sich die Magic für einen der Guard-Spots auch externe Hilfe. Mit einem erfahrenen Point Guard, der für Ruhe und Struktur sorgt, hätten die Magic diese Serie wohl gewonnen, dazu hätten die Youngster profitiert.

Es ist eben doch viel verlangt, in so jungen Jahren auf solch einer Bühne so viel Verantwortung zu schultern. Es ist auch nicht selten, dass ein junges Team vor heimischem Publikum völlig anders auftritt als in einer fremden Halle. "Rollenspieler treffen daheim besser" heißt es oft, gleiches gilt meist auch für junge Spieler. Dass die Diskrepanz bei Wagner so extrem ausfällt, kann auch an der kleinen Stichprobe liegen.