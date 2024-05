FC Bayern München, News und Gerüchte: Nächster Trainer-Kandidat will nicht zum FCB - Reservist vor Leihe nach Belgien?

© imago images

FC Bayern München, News - Wegen Aktion gegen Harry Kane: Kritik an Real-Star Jude Bellingham

Der englische Ex-Nationalstürmer Chris Sutton hat Jude Bellingham wegen dessen Verhalten während des Spiels zwischen Bayern München und Real Madrid (2:2) in der vergangenen Woche Respektlosigkeit gegenüber FCB-Star Harry Kane vorgeworfen.

Als sich Kane im Halbfinal-Hinspiel der Champions League in der Allianz Arena in der 57. Minute beim Stand von 1:1 den Ball zum Elfmeter zurechtlegte, trat Reals Mittelfeldstar Bellingham an ihn heran und flüsterte ihm etwas zu. Schiedsrichter Clément Turpin löste die Situation rasch auf.

Sutton erklärte zur Szene zwischen den beiden englischen Nationalspielern im Podcast "It's all kicking off" der Daily Mail: "Das hat mich überrascht. Ob mir das gefällt, ist unerheblich. Aber hat es Harry Kane gefallen? Hat ihm das auch 24 Stunden später gefallen? Ich könnte mir vorstellen, dass er das als ein wenig respektlos empfunden hat. (...) Die beiden fahren schließlich zusammen zur Europameisterschaft."

Es sei ein "großer Moment in einem großen Wettbewerb" gewesen, so Sutton weiter. Bellinghams Versuch, Kane zu verunsichern, habe "verzweifelt" und "merkwürdig" auf ihn gewirkt, so der 51-Jährige weiter.

Bellingham gelang es jedenfalls nicht, seinen Nationalmannschaftskameraden zu provozieren, Kane reagierte eiskalt. Der FCB-Torjäger verwandelte vom Punkt zum zwischenzeitlichen 2:1 und meinte später bei TNT Sports: "Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich habe nur gemerkt, dass er etwas in mein Ohr murmelte. Ich muss ihn mal fragen, was er denn gesagt hat."

Kane betonte, er sei in den Momenten vor einem Strafstoß ohnehin "im Tunnel. Ich versuche, alle äußeren Einflüsse abzublocken. Ich bin sicher, dass er etwas sagen wollte, um mich abzulenken. Aber glücklicherweise war das kein Problem für mich."