"Würde die Allianz Arena zum Leuchten bringen": Bosse des FC Bayern München träumen offenbar von Trainer-Hammer

Guardiola, der mit den Bayern dreimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger wurde, hatte sich erst vor wenigen Tagen selbst zur Trainersuche seines Ex-Vereins geäußert.

Er wünsche sich, dass die Münchner einen geeigneten Trainer finden, "weil ich den Verein so sehr liebe", hatte der Katalane bei Sky erklärt: "Es war sehr schön in dieser Stadt und ich habe noch immer viele wirklich gute Freunde in München."