"Die unberechenbarste Mannschaft der Welt": Profi des FC Bayern München schwärmt von Real Madrid

"Auch wir haben enorm hohe individuelle Klasse - Real hatte im Hinspiel auch einige Probleme mit uns. Wenn wir unsere Chancen nutzen, können wir natürlich auch im Bernabeu gewinnen - ich glaube fest daran. Es ist alles drin, alles möglich. Jeder Fußballfan auf der Welt kann sich auf Mittwochabend freuen", sagte der Österreicher vor dem Klassiker am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) dem SID.

Auch Laimer selbst freut sich extrem auf die brisante Partie gegen die Königlichen im legendären Santiago Bernabeu. Das seien "genau die Spiele, für die man jeden Tag hart arbeitet und von denen man schon als kleiner Junge geträumt hat. Wir wollen unbedingt ins Wembley-Stadion- das wäre das bisherige Highlight meiner Karriere."

Die Bayern müssen nach dem 2:2 gewinnen, um sich den Traum vom Finale in der Königsklasse am 1. Juni in Wembley zu erfüllen.