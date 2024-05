Als Nachfolger für Mats Hummels? BVB denkt offenbar über Transfer von Waldemar Anton vom VfB Stuttgart nach

Gleichzeitig betonte Anton allerdings auch, dass er sich beim VfB rundum wohl fühle und an das Projekt in Stuttgart glaube. Mit den Schwaben könnte er in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen.

Anton wechselte 2020 aus Hannover nach Stuttgart. Dort entwickelte er sich in der abgelaufenen Spielzeit zur wichtigen Defensivstütze des VfB und wurde von Julian Nagelsmann deshalb auch in den vorläufigen Kader für die EM 2024 berufen.