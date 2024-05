Ein bisschen wie Xabi Alonso: Warum Vincent Kompany eine spannende Trainer-Option für den FC Bayern München wäre

© imago images

Ohne Tella und Maatsen: Burnleys direkter Wiederabstieg

Das Problem: Dann kam die Saison 2023/24 und in der stieg Kompany mit Burnley direkt wieder chancenlos aus der Premier League ab, der Rückstand auf das rettende Ufer betrug am Ende acht Punkte, in 38 Spielen gelangen nur fünf Siege. Trainer und Mannschaft wirkten zu unerfahren, zu naiv. Kompany setzte zunächst weiterhin voll auf mutigen Angriffsfußball, ehe er im fortschreitenden Abwärtsstrudel leichte (erfolglose) Anpassungen vornahm. Auch der Wechsel vom bewährten 4-2-3-1/4-3-3 hin zu einem 4-4-2 bewirkte keine Stabilisierung.

Bitter für Kompany war es, dass zwei prägende Leihgaben aus der Aufstiegssaison nicht zu halten waren: Nathan Tella und Ian Maatsen landeten letztlich stattdessen in der Bundesliga und sorgten bei Bayer Leverkusen respektive Borussia Dortmund für Furore. Dafür investierte der Klub vergangenen Sommer rund 111 Millionen Euro in neue Spieler, die jedoch nur bedingt einschlugen. Trotz dieser beachtlichen Investitionen kommt Burnleys Abstieg mit Blick auf die Finanzkraft der Premier-League-Rivalen wenig überraschend, auch die beiden anderen Mitaufsteiger Luton Town und Sheffield United mussten direkt wieder runter.

Nach dem Aufstieg hatten laut The Athletic gleich sieben Premier-League-Klubs Interesse an Kompany gezeigt, darunter der FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Kompany sah das Projekt Burnley aber noch nicht als beendet an, verlängerte stattdessen seinen Vertrag bis 2028. Trotz der enttäuschenden Saison stand er zu keinem Zeitpunkt zur Disposition. Ganz im Gegenteil: Je aussichtsloser der Klassenerhalt schien, desto intensiver sprach er schon über den Wiederaufstieg.