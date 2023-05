FC Bayern München und die Standardsituationen in der Analyse: Schwacher Standard

Zuletzt gab es vermehrt Kritik an den schwachen Standardsituationen des FC Bayern München. Wie schneidet der Rekordmeister bei eigenen und gegnerischen Standards im Vergleich wirklich ab? Eine statistische Annäherung.

Bis heute ist dieses Tor der einzige direkt verwandelte Freistoß des FC Bayern in dieser Bundesliga-Saison. Dazu kommen vier weitere Tore nach Freistößen, sieben nach Ecken und zwei nach Elfmetern (bei vier Versuchen). Mit insgesamt 14 Treffern nach Standards liegt der FC Bayern in absoluten Zahlen im Liga-Durchschnitt. Am besten ist der SC Freiburg mit 22.

Es fing alles so gut an: 1. Spieltag, 5. Spielminute - und schon erzielte der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt sein erstes direktes Freistoßtor dieser Saison. Wohl alle Beobachter inklusive des gegnerischen Keepers Kevin Trapp rechneten mit einer Flanke, doch Joshua Kimmich versenkte den Ball aus großer Distanz ohne Umwege im Tor.

Im europäischen Vergleich schneidet der FC Bayern erwartungsgemäß ebenfalls schwach ab. In den Top-5-Ligen erzielten insgesamt 31 Klubs mehr Tore nach Standards als die Münchner, am meisten der italienische Meister SSC Napoli (25). Prozentual sind sogar nur sechs Klubs schlechter als der FC Bayern mit seinen 17 Prozent - unter anderem die AC Milan (16), Manchester United (14) und der FC Barcelona (12).

FC Bayern München: Tore nach Ecken

So sehr Kimmich in Frankfurt für sein kreatives Freistoßtor gefeiert wurde, so sehr wird er seit Jahren für seine Ecken kritisiert. Bisher kam beim FC Bayern aber noch kein Trainer auf die Idee, ihn von dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu entbinden. "Ich bin gespannt, wie lange Kimmich die Ecken noch von beiden Seiten schießen darf", sagte der einstige Standard-Spezialist Mario Basler dem kicker. "Es ist komplett enttäuschend, wie die geschossen werden. Da passiert viel zu wenig. Ich sitze bei den Spielen auf der Couch und wundere mich nur."

Tatsächlich ist der FC Bayern bei eigenen Ecken - genau wie Dortmund - nur Durchschnitt. Für einen Treffer benötigen die Münchner im Schnitt 30,7 Ecken. Das ist der elftbeste Wert in der Bundesliga. Am effektivsten ist abermals Freiburg, am ineffektivsten der FC Schalke 04.