Mads Buttgereit beim DFB-Team: Dänischer Standard

Seit Hansi Flicks Amtsübernahme schießt die deutsche Nationalmannschaft viel mehr Standardtore als zuvor. Das dürfte vor allem an der Arbeit von Mads Buttgereit liegen. Der 37-jährige Deutsch-Däne ließ sich von der NFL inspirieren und sollte eigentlich schon zum FC Bayern kommen.

Nach der ersten dänischen Ecke hatte Tim Sparv einen Verdacht, nach der zweiten war er sich ganz sicher. "Wie sie gesprochen haben, welche Signale sie sich gegeben, wie sie sich aufgestellt und bewegt haben", berichtete der Kapitän der finnischen Nationalmannschaft im Anschluss an das Duell mit Dänemark bei der EM 2021. "Ich wusste, dass ich das schon mal gesehen habe."

Sparv täuschte sich nicht: Er hatte das tatsächlich schon mal gesehen, und zwar bei seinem Ex-Verein FC Midtjylland. Dank Standard-Trainer Mads Buttgereit avancierte der dänische Provinzklub einst zu einer der gefährlichsten Mannschaften nach ruhenden Bällen in Europa. Anschließend arbeitete Buttgereit im Nachwuchs des dänischen Verbandes, der ihn im Vorfeld der EM still und heimlich in den Trainerstab der A-Mannschaft beförderte.

Der Geheim-Transfer sollte sich lohnen: Auch dank mehrerer Standardtore erreichten die Dänen sensationell das EM-Halbfinale, wo sie trotz eines direkt verwandelten Freistoßes von Mikkel Damsgaard knapp an England scheiterten. Noch während der Vorbereitung auf das Halbfinale bekam Buttgereit einen überraschenden Anruf: Der designierte Bundestrainer Hansi Flick fragte ihn, ob er sich nach der EM einen Wechsel zur deutschen Nationalmannschaft vorstellen könne.

"Erst dachte ich, da verarscht mich jemand", erzählte Buttgereit bei seiner offiziellen Vorstellung einige Wochen später. "Das ist eine riesige Ehre für mich." Bei der WM in Katar ist der 37-Jährige Teil des deutschen Trainerteams, dem ansonsten die Assistenten Danny Röhl, Marcus Sorg und Hermann Gerland sowie Torwarttrainer Andreas Kronenberg angehören.

DFB: Buttgereit sorgte für starken Anstieg an Standardtoren

Wie schon in Dänemark fruchtete Buttgereits Arbeit auch bei der deutschen Nationalmannschaft sofort: Schoss sie zwischen der WM 2018 und der EM 2021 im Schnitt nur 0,27 Standardtore pro Spiel, erhöhte sich der Wert seit Buttgereits Amtsantritt auf 0,73. Fielen zuvor zwölf Prozent aller deutschen Tore nach Standards, sind es nun exakt doppelt so viele. Die Anzahl an Standardgegentoren blieb unterdessen konstant bei rund 0,3 pro Spiel.

"Es ist für jeden Spieler sichtbar, dass die Arbeit Erfolg verspricht. Es kann sich sehen lassen, was da an Effizienz rauskommt", lobte Flick schon vor Monaten. "Mads ist sehr hilfreich, weil er sich jahrelang mit Standards beschäftigt hat und seine absolute Expertise im Detail bei uns einbringt."

© imago images Mads Buttgereit gehört seit Sommer 2021 dem Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft an.

Mads Buttgereit im Experimentierfeld Midtjylland

Erarbeitet hat sich Buttgereit seine Methoden zwischen 2015 und 2019 im perfekten Experimentierfeld: der dänischen Kleinstadt Herning, Heimat des FC Midtjylland. Besitzer Matthew Benham verschrieb seinem Klub einen radikalen Statistik-Ansatz auf allen Ebenen. Weil Standards einen beträchtlichen Teil aller Tore ausmachen, war der Fokus auf diese Spezialdisziplin entsprechend groß.

"Standards sind eines unserer Erfolgsgeheimnisse", erzählte Midtjyllands damaliger Mittelfeldspieler Sparv 2018 im Interview mit SPOX und GOAL. Gemeinsam mit Buttgereit gewann er einen dänischen Meistertitel und einen Pokal. Von NFL-Trainern inspiriert, habe Buttgereit "ein eigenes Playbook entwickelt, in dem es für alle verschiedenen Standardsituationen mehrere Alternativen gibt. Im Training ist er extrem enthusiastisch und getrieben. Manchmal macht er selbst mit, um zu zeigen, wie ernst es ihm ist. Einmal hat er sich dabei sogar verletzt und ist deswegen zwei Wochen lang herumgehumpelt. Nach dem Training gibt es immer noch eine eigene Videoanalyse für Standards."

Für Sparv war der Fokus auf Standards bei Midtjylland ein Kontrastprogramm zu all seinen vorherigen Klubs in insgesamt fünf Ländern, unter anderem der SpVgg Greuther Fürth und Premier-League-Klub FC Southampton. "Bei vielen Vereinen werden Standards nicht ernstgenommen", sagte Sparv. "Da wird am Tag vor einem Spiel zehn Minuten geübt und dann ein Ergebnis erwartet. So funktioniert das aber leider nicht. Gute Standards erfordern Kreativität, viel Training und ausführliche Videoanalysen."

Buttgereit setzt bei seiner Arbeit auf modernste Technik, nutzt unter anderem das aus dem Golfsport bewährte System Trackman sowie Radargeräte. "Dabei werden zum Beispiel die Ballgeschwindigkeit, die Spin-Achse oder die Höhe der Mauer gemessen", erklärte er. Während den Spielen analysiert Buttgereit die Standards auf einem Tablet, gibt sofort Einschätzungen über mögliche Verbesserungen ab und bereitet Einwechselspieler auf ihre Positionierung vor.

Mads Buttgereits Bezug zu Deutschland

Sprachbarrieren zwischen Buttgereit und den deutschen Nationalspielern bestehen übrigens keine. Teile seiner Familie stammen aus dem niedersächsischen Celle, er selbst besitzt eine Doppel-Staatsbürgerschaft und spricht tadellos Deutsch. Bis Sommer 2022 arbeitete Buttgereit als Lehrer für Sport und Deutsch in einer dänischen Schule. Erst nach seinem Premierenjahr in Flicks Trainerstab bekam er eine Festanstellung beim DFB.

Früher wohnte Buttgereit zeitweise in Flensburg: "Da habe ich immer die 'Sportschau' geguckt und von der Bundesliga geträumt." Beinahe wäre er dort sogar vor seinem Engagement beim DFB gelandet. "Ich habe ihn schon auf dem Zettel gehabt, als ich noch bei Bayern war", verriet Flick, der nach der EM 2021 vom Rekordmeister zur Nationalmannschaft gewechselt war.

Der Bundestrainer selbst weiß um die Bedeutung von Standards bestens Bescheid. Während seiner Zeit als Co-Trainer von Joachim Löw avancierte Flick auf Eigeninitiative zum Standard-Beauftragten - und hatte somit einen großen Anteil am WM-Titel von 2014. Sowohl im Viertelfinale gegen Frankreich als auch im Halbfinale gegen Brasilien ging Deutschland durch ein Standardtor in Führung.

