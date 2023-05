Schalkes Michael Langer im Interview: "Mein Schulenglisch und Fergusons Akzent waren kein gutes Match"

Michael Langer ist beim FC Schalke 04 mehr als nur ein Ersatzkeeper: Seit vergangenem Sommer absolviert der 38-jährige Österreicher nebenbei ein Trainee-Programm. Im Interview mit SPOX und GOAL spricht er über seine unterschiedlichen Tätigkeiten, seinen ehemaligen Kollegen Alexander Nübel, ein Treffen mit Sir Alex Ferguson - und verrät, welcher Spieler des FC Bayern München den besten Schuss hat.

Langer: Das zu beurteilen, maße ich mir nicht an. Ich fand seinen Abschied persönlich schade, weil ich ihn sehr mag. Ich habe die gemeinsame Zeit mit ihm genossen. Wir haben uns auch mal gezankt und gezofft - und dadurch gepusht. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir verfolgen uns gegenseitig, telefonieren und treffen uns in der Freizeit. Es hat sich eine echte Freundschaft entwickelt.

Alexander Nübel ist 2020 zum FC Bayern München gewechselt, kam dort aber nicht an Manuel Neuer vorbei und spielt seit zwei Jahren per Leihe bei der AS Monaco. Wie beurteilen Sie seinen Wechsel?

Langer: Als ich 2017 zu Schalke kam, war Ralle (Ralf Fährmann, Anm. d. Red.) absolute Benchmark in der Bundesliga. Da konnte ich mir in allen Bereichen etwas abschauen. Alex (Alexander Nübel, Anm. d. Red.) hat einen besonderen X-Faktor in seinem Spiel. Ich habe mit ihm viele Abläufe, Taktiken und konkrete Situationen diskutiert.

Was imponiert Ihnen an Ihren bisherigen Rivalen?

Michael Langer: Das kann man nicht planen. Aber es ist wunderbar, dass ich im Herbst meiner Karriere so einen riesigen Verein noch so intensiv kennenlernen darf.

© imago images "Ich habe die gemeinsame Zeit mit ihm genossen. Wir haben uns auch mal gezankt und gezofft - und dadurch gepusht": Michael Langer und Alexander Nübel spielten von 2017 bis 2020 gemeinsam für den FC Schalke 04.

Seit vergangenem Sommer absolvieren Sie bei Schalke nebenher ein Trainee-Programm. Was kann man sich darunter vorstellen?

Langer: Ich darf in verschiedene Bereiche des Clubs reinschnuppern, war beispielsweise einen Monat bei der Knappenschmiede und einen Monat beim Scouting. Norbert Elgert und André Hechelmann haben mich super mitgenommen. Es ist unglaublich spannend für mich, die alltägliche Arbeit in diesen Bereichen zu verfolgen. Ich habe mich immer wieder in tieferen Gesprächen verloren, die Zeit vergessen - und auf einmal war es dunkel. In jeder Abteilung hatte ich Momente, in denen ich gedacht habe: "Wow, dieser Aspekt ist mir völlig neu."

Was war so ein Wow-Moment?

Langer: Da will ich nicht zu detailliert werden. Aber es hat mir beispielsweise unglaublich imponiert, wie Norbert Elgert Jugendliche nicht nur als Fußballer, sondern auch als Menschen formt.

Ihr Vertrag als Ersatzkeeper und das Trainee-Programm enden im Sommer. Wie geht es dann für Sie weiter?

Langer: Der volle Fokus liegt auf den letzten Saisonspielen und unserem Ziel Klassenerhalt. Danach setzen wir uns zusammen.

Vor zwei Jahren sind Sie mit Schalke schon einmal aus der Bundesliga abgestiegen. Ist die aktuelle Situation mit der damaligen vergleichbar?

Langer: Diesmal wussten wir vom ersten Moment an, dass es eine schwierige Saison wird und wir auch mal ein paar Spiele hintereinander verlieren werden. Die Fans spüren und honorieren, dass wir alles versuchen und uns auf dem Feld komplett zerreißen. Deshalb herrscht im Stadion eine unglaubliche Atmosphäre. Es ist Wahnsinn, wie uns die Fans unterstützen. Das bedeutet uns unglaublich viel.

2021 haben einige Fans nach einem verlorenen Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld Spieler tätlich angegriffen.

Langer: Das war eines der wenigen Spiele jener Saison, bei denen ich nicht im Kader stand. Für uns war das insgesamt eine schlimme Situation - aber auch für die Fans, weil sie wegen der Corona-Beschränkungen monatelang nicht ins Stadion durften. Es ist klar, dass sich deshalb Wut aufstaut. Die Vorkommnisse nach dem Bielefeld-Spiel rechtfertigt das in keinster Weise. Ich bin mir aber sicher, dass das mit Fans im Stadion nicht passiert wäre.

Wie schwierig ist es, mit womöglich den gleichen Fans Erfolge zu feiern, die die Mannschaft damals attackiert haben?

Langer: Die Vorkommnisse von damals sind kein Thema mehr. Wir sind eine andere Mannschaft als vor zwei Jahren und haben in dieser Saison gemeinsam mit den Fans viel Positives erlebt - in guten wie in schweren Zeiten.