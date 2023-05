Thomas Müller und seine Wechseloptionen: Bei diesen Vereinen könnte das Urgestein des FC Bayern landen

Der FC Bayern München und Thomas Müller - Seit dem Jahr 2000 sind der deutsche Rekordmeister und seine Klublegende unzertrennbar. Der FCB gehört zu Thomas Müller, wie Müller zum FCB gehört. Doch das könnte sich am Saisonende ändern, denn der 33-Jährige denkt wohl über seinen Abschied von der Säbener Straße nach. Nur zwei Starteinsätze in den vergangenen sechs Spielen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel setzt hinter der einzigen Spitze zumeist auf Jamal Musiala.

Ein Müller-Abschied ist für die meisten Bayern-Fans sicherlich unvorstellbar. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der 121-fache deutsche Nationalspieler überlegt, seinen Herzensverein zu verlassen. Die TSG Hoffenheim stand im Winter 2009 kurz vor einer Verpflichtung von Müller. Am Ende scheiterte der Deal aber an "ein paar Hunderttausend", wie Müller später erzählte, und am Veto vom damaligen Bayern-Amateure-Coach Hermann Gerland. Hoffenheim ist jetzt wohl aus dem Rennen, die Bayern-Legende will noch Titel gewinnen. Der 33-Jährige selbst scherzte bereits in einem Posting auf seiner Instagram-Seite, wo er die vielen Spekulationen mit einer ordentlichen Portion Humor ins Reich der Fabeln verwies. Falls Müller im Herbst seiner Karriere aber doch noch einmal etwas Neues probieren wollen würde, stellt SPOX die Transferoptionen vor.

© getty Thomas Müller, Wechseloptionen: Inter Mailand Im Sommer 2012 legte Inter Mailand ein Angebot für Müller vor, der offen über einen Wechsel nachdachte. Unter Jupp Heynckes war der Raumdeuter nicht gesetzt, ähnlich wie 2019 unter Niko Kovac. Beide Male zeigte Inter konkretes Interesse, das Ergebnis blieb jedoch das Gleiche: Müller blieb in München und wurde wieder zum Leistungsträger. Könnte es nun im dritten Anlauf klappen? Die Leihe von Romelu Lukaku läuft im Sommer aus, ein Verbleib in Mailand gilt als ausgeschlossen. Lautaro Martinez benötigt für die kommende Saison einen Sturmpartner. Zudem kennt sich Inter mit deutschen Stürmern in Schwarz-Blau gut aus: Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Lukas Podolski stürmten schon für die "Nerazzuri".

© getty Thomas Müller, Wechseloptionen: AC Milan Neben Inter zeigte auch Stadt-Nachbar AC Milan im Winter 2019 Interesse. Die AC-Offensive könnte frischen Wind vertragen: Der 41-Jährige Zlatan Ibrahimovic verlässt Milan wohl im Sommer, Real Madrid nutzt wahrscheinlich seine Rückkaufoption bei Brahim Diaz. Eine zentrale offensive Kraft könnte Milan dementsprechend gut vertragen, mit dem 36-Jährigen Olivier Giroud und Müller könnte der letztjährige Serie-A-Meister ein erfahrenes Sturm-Duo bilden. Ein hohes Alter schützt vor Toren schließlich nicht, das zeigen Karim Benzema (35 Jahre) und Robert Lewandowski (34 Jahre) eindrucksvoll.

© getty Thomas Müller, Wechseloptionen: Manchester United Im Sommer 2015 ging ein 100-Millionen-Angebot für Müller ein, Ex-FCB-Coach Louis van Gaal wollte seinen Schützling unbedingt ins Old Trafford holen. Dieses Angebot ist zwar schon acht Jahre her, aber Manchester United könnte erneut interessiert sein.

Die Red Devils wollen im Sommer einen Mega-Star wie Harry Kane, Victor Osimhen oder Randal Kolo-Muani für den Sturm holen. Hinter einer echten Spitze fühlt sich Müller am Wohlsten, ein Transferdoppelpack könnte Uniteds schwächelnde Offensive auf ein neues Level heben.

Zudem schwärmte United-Coach Erik Ten Hag im April 2022 im Interview mit Sport1: "Ich bin großer Fan von ihm, er ist so komplett und intelligent. Er ist einer meiner Lieblingsspieler." Alles andere als schlechte Voraussetzungen.

© getty Thomas Müller, Wechseloptionen: MLS / Saudi-Arabien Laut dem Bericht der Sport Bild gäbe es derzeit zwei konkrete Angebote aus den USA und Interesse aus Saudi-Arabien. Doch das sollen für den titelgierigen Müller keine Optionen sein. Der Offensivspieler will weiter in Europa um Trophäen kämpfen und (noch) nicht seine Karriere in der USA oder Saudi-Arabien ausklingen lassen.

© getty Thomas Müller, Wechseloptionen: Bayer 04 Leverkusen Sogar ein Wechsel innerhalb der Bundesliga soll nicht ausgeschlossen sein - aber Müller im Trikot von Borussia Dortmund oder RB Leipzig? Für die Bayern-Legende ist das eigentlich unvorstellbar. Sky-Experte Didi Hamann legt ihm Bayer Leverkusen nahe: "Eine junge Mannschaft wie Leverkusen, da kann er als erfahrener Anführer zeigen, was er kann. Wenn ich ein Team nennen müsste, dann wäre Leverkusen die Nummer 1. Nummer 2 wäre Freiburg, vielleicht danach noch Frankfurt." Doch Leverkusen konnte in seiner Vereinsgeschichte noch keinen Titel gewinnen, ob Müller da große Chancen auf Edelmetall sieht? Außerdem würde er mit Xabi Alonso auf einen alten Bekannten treffen.