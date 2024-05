FC Bayern München, News und Gerüchte: Präsident Herbert Hainer deutet Abschluss bei Ralf Rangnick an - bisher keine Angebote für Alphonso Davies

© imago images

FCB, News: Präsident Herbert Hainer deutet Abschluss bei Ralf Rangnick an

Derweil hat Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer nach dem 2:2 gegen Real Madrid am Dienstagabend angedeutet, dass ein Abschluss mit Ralf Rangnick kurz bevorstehe.

"Wir sind mit Ralf in guten Gesprächen, aber wir müssen noch ein paar Tage abwarten, um zu sehen, ob es final so ausgeht", sagte Hainer. Rangnick soll laut Bild seine grundsätzliche Bereitschaft für den Trainerjob bei Bayern hinterlegt haben, würde aber zunächst noch mit Österreich die EM in Deutschland spielen.

Hainer weiter über Rangnick: "Er ist ein exzellenter Kenner der Fußballszene. Wenn es so kommen sollte, ist er eine sehr gute Wahl."