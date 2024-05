Franz Wagner knallhart abgeräumt! Orlando Magic nach Thriller bei den Cleveland Cavaliers kurz vor dem Aus

Cleveland Cavaliers (E4) - Orlando Magic (E5) 104:103 (BOXSCORE), Serie: 3-2

Beim Stand von 102:100 für die Cavaliers zog Wagner aus dem Pick-and-Roll gegen den Center der Cavs zum Korb und schien auf dem besten Wege, mit etwa sechs Sekunden auf der Uhr ausgleichen zu können. Dann flog Mobley aber von hinten heran und blockte den Ball gegen das Brett. Die Cavaliers sicherten sich den Rebound und Donovan Mitchell brachte die Partie von der Linie mit zwei Freiwürfen nach Hause. Ein Dreier von Paulo Banchero mit der Sirene zum Endstand war lediglich Ergebniskosmetik.

Durch den Sieg verteidigt Cleveland in der Serie den Heimvorteil: Alle fünf Spiele wurden bisher vom Heimteam gewonnen. In der Nacht auf Samstag findet Spiel 6 in Orlando statt, die Uhrzeit steht noch nicht fest. In einem eventuellen Spiel 7 zwei Tage später würden die Teams erneut im Rocket Mortgate FieldHouse in Cleveland antreten.

Wagner brachte es in 38 Minuten Spielzeit auf mäßige 14 Punkte bei 3/11 aus dem Feld (7/8 FT), nur einer seiner sechs Dreier fand sein Ziel. Bruder Mo Wagner bekam von der Bank 15 Minuten und legte in diesen 8 Punkte auf (2/3 FG, 3/5 FT). Überragender Mann bei den Magic war Banchero mit 39 Punkten (14/24 FG).

Die Cavaliers zeigten sich allerdings von den zwei klaren Pleiten in Orlando erholt - und noch ein kleines bisschen ausgeglichener. Topscorer war mal wieder Mitchell (28 Punkte, 9/23 FG), aber auch Point Guard Darius Mitchell machte mit 23 Punkten ein starkes Spiel. Mobley gelang ein Double-Double (14 Punkte, 13 Rebounds, 2 Steals, 2 Blocks), er fing mit seiner Leistung den Ausfall von Center Jarrett Allen (Rippenprellung) auf.