FC Bayern München: Thomas Tuchel kritisiert Min-Jae Kim nach Fehlern gegen Real Madrid

Auch bei der Elfmeterszene, die zum 2:2 führte, wollte Kim zu viel. "Zweimal zu gierig", so Tuchel: "Die ganze Zeit in der Situation hat er die innere Bahn. Ohne Not gibt er plötzlich die innere Bahn frei für Rodrygo. Er steht die ganze Zeit besser und im Moment des Passes steht er falsch."

Kim rückte für den verletzten Matthijs de Ligt in die Startelf. Wann der Niederländer wieder fit ist, ist derzeit unklar. Mit seiner Leistung hat sich Kim aber nicht unbedingt für einen Einsatz im Rückspiel am nächsten Mittwoch in Madrid beworben. Der FC Bayern muss dann gegen Real gewinnen, um das Finale der Champions League zu erreichen.