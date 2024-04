FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League: Unsicherheitsfaktor! Kims Fehler trüben eine gute Mannschaftsleistung

© getty

FC Bayern München, Noten gegen Real Madrid: Leon Goretzka

Trat in der starken Anfangsphase hochmotiviert auf und war gallig in den Zweikämpfen. Offensiv bemüht, jedoch meist glücklos - so auch bei seiner Kopfballchance (38.), die wegen Stürmerfouls ohnehin nicht gezählt hätte. Tuchel hätte sich sicher etwas Power von ihm erwartet, daher blieb er zur Halbzeit in der Kabine. Note: 4.