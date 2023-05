FC Bayern München, News und Gerüchte: Hainer spricht über Müllers Zukunft - Kapitän fehlte angeschlagen im Training

Beim FC Bayern München hat ein Thema zuletzt die Medien dominiert: Die Spielzeit von Thomas Müller. Nun könnte die Gesundheit des Bayern-Kapitäns Thomas Tuchel die Entscheidung abnehmen. Außerdem sprach Herbert Hainer über die Zukunft Müllers beim FCB. Das neue Heimtrikot ist im Shop verfügbar. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern: Herbert Hainer über Thomas Müller und dessen Zukunft Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat seine viel diskutierte Aussage eingeordnet, dass Thomas Müller beim Rekordmeister "unverzichtbar" sei. "Ich bin weit davon entfernt, mich in die Kompetenzen von Thomas Tuchel einzumischen. Es gibt niemand anderen als den Trainer, der für die Aufstellung verantwortlich ist", sagte Hainer bei der tz. "Was ich damit gemeint habe: Dieser Thomas Müller ist ja nicht nur ein Fußballer, er ist ein Münchner durch und durch, seine ganze Karriere beim FC Bayern, er verkörpert die bayerische Mentalität, das Mia san Mia, ein unheimlicher Motivator auf dem Feld", führte Hainer weiter aus. Man könne "fest davon ausgehen", dass Müller auch in der kommenden Saison beim Rekordmeister spiele. Im spannenden Titelkampf mit Borussia Dortmund sieht Hainer die lange Zeit angeschlagenen Bayern gerade noch rechtzeitig auf einem guten Weg. Er sei deshalb auch für das schwere Topspiel am Samstag gegen RB Leipzig "Optimist", weil zuletzt beim 6:0 gegen Schalke "Zug drin war in der Mannschaft. Das ist genau der Schwung, den wir für Leipzig brauchen." Man merke, "dass die Mannschaft das, was der Trainer ihr mitgibt, Stück für Stück umsetzt", so Hainer: "Es wird von Samstag zu Samstag besser, das macht uns zuversichtlich."

© getty FC Bayern: Thomas Müller fehlte im Mannschaftstraining Die Spielzeit von Thomas Müller beim FC Bayern München war zuletzt ein großes Thema rund um die Säbener Straße. Mehrfach ließ Thomas Tuchel ihn in der Startelf außen vor - wohl auch wegen gesundheitlicher Probleme. Die könnten den FCB-Coach nun erneut dazu zwingen, auf den aktuellen Kapitän zu verzichten: Am Dienstag fehlte Müller erneut im Training. Der Grund war laut Bild derselbe wie die letzten Wochen: Rückenprobleme. Thomas Müller selbst macht sich jedoch keine Sorgen. "Morgen geht's wieder", verkündete er mit einem Grinsen. Schlechter sieht es wohl bei Eric Maxim Choupo-Moting aus, der - anders als letzte Woche - gar nicht am Teamtraining teilnahm. Dafür kehrte Youngster Josip Stanisic wieder zurück und wird wohl gegen Leipzig wieder eine Option sein. Bereits am Montag war Alphonso Davies wieder ins Lauftraining eingestiegen.

© getty FC Bayern: Nagelsmann-Berater enthüllt Details über die Trennung Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München kam vor einigen Wochen für viele überraschend. Berater Volker Struth hat im Bild-Podcast 'Phrasenmäher' nun Details enthüllt und darüber gesprochen, warum ihm die Art und Weise des Rekordmeisters nicht gepasst hat. Alle Informationen bekommt ihr hier.

© FC Bayern München FC Bayern: Heim-Trikot für 2023/24 offiziell enthüllt Wie das neue Heimtrikot aussehen soll, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch jetzt hat der FC Bayern mit dem Vorverkauf des neuen Outfits begonnen und die Gerüchte somit bestätigt. Das ungewöhnliche Heimtrikot mit weißer Hauptfarbe und roten Schulterelementen kostet in der normalen Ausführung derzeit 99,95 Euro. Die Authentic Variante, die unter anderem an den Ärmel-Enden "Bayern München eingeprägt hat, kostet 149,95 Euro. Für eine Langarm-Variante bezahlt ihr 109,95 Euro. Ein Champions-League-Batch kostet derzeit acht Euro Aufpreis. Dafür gibt es, anders als bei den aktuellen Trikots, die Beflockung derzeit umsonst. Diese kostet normalerweise 15 Euro. Im Laufe des Mittwochs soll das Trikot offiziell vorgestellt werden. Offenbar könnte es bereits im letzten Heimspiel der Saison, am Samstag gegen RB Leipzig, erstmals getragen werden. Der FCB hat in seiner langen Vereinsgeschichte viele Trikots auf den Markt gebracht. SPOX und GOAL haben ein Ranking erstellt und das schönste Jersey dieses Jahrtausends gekürt. Was meint ihr?

© getty FC Bayern: Randal Kolo Muani wohl plötzlich Top-Favorit Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt soll beim FC Bayern München nach anfänglichen Bedenken der Top-Kandidat für die vakante Stürmerposition des Rekordmeisters sein. In den letzten Wochen gab es mehrere Gerüchte und Wendungen rund um einen möglichen Wechsel des Franzosen. Beim FC Bayern gäbe es Zweifel daran, ob der Stürmer ins System passe, hieß es in mehreren Medienberichten. Doch das soll sich geändert haben. Alle Infos zur Personalie findet ihr hier.