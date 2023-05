FC Bayern präsentiert neues Heimtrikot für die Saison 2023/24

Der FC Bayern hat sein Heimtrikot für die kommende Saison 2023/24 präsentiert. Mit dem Dress brechen die Münchner eine jahrzehntelange Tradition.

Anders als seit den späten 1960er-Jahren gewohnt, ist die Hauptfarbe nicht rot, sondern weiß. Das Trikot hat einen weißen Grund und rote Ärmel.

"Das schlichte Trikot besteht aus einem weißen Grundton mit kräftigen, tiefroten Ärmeln. Das Design erinnert an das Heimtrikot, das der Verein in seiner ersten Saison (1931/1932 in der 1. Liga trug. Die Innenseite des Kragens zeigt den Schriftzug "Rot & Weiß ein Leben lang" - eine Anspielung auf eine der Vereinsstatuten, die besagt, dass Heimtrikots rot und weiß sein müssen", heißt es in der Mitteilung.

"Die Farben Rot und Weiß begleiten mich schon mein Leben lang. Das neue Heimtrikot steht mit unseren traditionellen Farben für die Erfolgsgeschichte des FC Bayern München", wird Thomas Müller zitiert.

In der normalen Ausführung kostet das Trikot derzeit 99,95 Euro. Die Authentic Variante, die unter anderem an den Ärmel-Enden "Bayern München" eingeprägt hat, kostet 149,95 Euro. Für eine Langarm-Variante bezahlt ihr 109,95 Euro. Ein Champions-League-Batch kostet derzeit acht Euro Aufpreis.

Dafür gibt es, anders als bei den aktuellen Trikots, die Beflockung aufgrund der Preiserhöhung derzeit umsonst. Diese kostet normalerweise 15 Euro.

Lina Magull erklärte: "Wer an den FC Bayern denkt, hat sofort Bilder in rot und weiß vor Augen. Schon als Kind war mein Zimmer in diesen Farben gestaltet und es ist ein Traum, sie auf dem Platz tragen zu können. Das neue Trikot verbindet Historie und Eleganz - und wir wollen diesen Farben gerecht werden."

Das Dress wird erstmals im Heimspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag getragen.