FC Bayern München, News und Gerüchte: Ungewöhnliches Heim-Trikot feiert gegen Leipzig wohl Debüt

Der FC Bayern München könnte beim Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag erstmals mit dem neuen Heimtrikot der nächsten Saison auflaufen - und dabei mit einer Tradition brechen. Mario Basler rechnet weder mit einem Abschied noch mit einem unumstrittenen Stammplatz für Thomas Müller. Der zuletzt gehandelte Edson Álvarez von Ajax Amsterdam ist offenbar kein konkretes Transferziel für diesen Sommer. Torwart-Ikone Sepp Maier ist von einem erfolgreichen Comeback von Manuel Neuer überzeugt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Mit dem Dress brechen die Münchner offenbar eine jahrzehntelange Tradition: Anders als seit den späten 1960er-Jahren gewohnt, soll die Hauptfarbe nicht rot, sondern weiß sein. Das Trikot habe laut der auf Trikot-Leaks spezialisierten Plattform Footy Headlines einen weißen Grund und rote Ärmel. Es sei eine Hommage an das Dress aus der Saison 1931/32, als sich der FC Bayern in einem ähnlichen Outfit seinen ersten Meistertitel sicherte.

Der FC Bayern München könnte beim Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) erstmals mit dem neuen Heimtrikot der nächsten Saison auflaufen. Das vermeldet die Bild . Dem Bericht zufolge wird das Trikot bereits am Mittwoch offiziell vorgestellt.

Nachdem Müller zweimal in Folge nur auf der Bank gesessen hatte, kehrte er beim 6:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 in die Startelf zurück und erzielte ein Tor. "Ich denke, er muss sich damit abfinden, dass er in bestimmten Spielen nicht mehr spielt", erklärte Basler. "Gegen Schalke, gegen Hertha kann er noch spielen, aber nicht mehr auf großer internationaler Bühne. Man muss fair und ehrlich sein."

Torwart-Ikone Sepp Maier ist von einem erfolgreichen Comeback von Manuel Neuer überzeugt. Bayern Münchens momentan verletzter Keeper könne noch über die Heim-EM im Sommer 2024 hinaus im Tor der Nationalmannschaft stehen. "Wenn er wieder fit ist und überhaupt so lange spielen will, kann er auch noch die nächste WM spielen", sagte Maier dem Nachrichtenportal t-online.

FC Bayern: Sommer-Tests gegen City und Liverpool

Der FC Bayern München testet auf seiner Asien-Reise in der Sommervorbereitung gegen Manchester City und Jürgen Klopps FC Liverpool. Das teilten die japanische J-League sowie die Reds am Dienstag mit. Demnach treffen die Münchner am 26. Juli im Nationalstadion von Tokio auf die Auswahl von Pep Guardiola, drei Tage später steht eine Partie gegen den viermaligen japanische Meister Kawasaki Frontale an.

Die Bayern reisen dann im Rahmen der "Audi Summer Tour" weiter nach Singapur und treffen dort am 2. August auf den FC Liverpool. City hatte die Bayern jüngst im Viertelfinale der Champions League ausgeschaltet, die letzte Begegnung mit Liverpool liegt derweil schon über vier Jahre zurück.

"Wir wollen unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben", hatte Bayern-Boss Oliver Kahn zuletzt gesagt.

In Japan waren die Münchner zuletzt 2008 mit ihrem Profiteam zu Gast, in Asien 2017 - damals in China und Singapur.

