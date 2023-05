FC Bayern München, News und Gerüchte: Nächster Topklub angeblich an Ryan Gravenberch interessiert

Nach Manchester City, dem FC Liverpool und dem FC Arsenal ist offenbar auch Manchester United in den Poker um Ryan Gravenberch eingestiegen. Der FC Bayern verlangt für seinen ehemaligen Co-Trainer Dino Toppmöller bei einem möglichen Wechsel zu Eintracht Frankfurt offenbar eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund sieht im Titelduell mit dem FC Bayern München einen Vorteil für den BVB. Die TV-Experten loben Thomas Müller. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Toppmöller gilt als Top-Kandidat auf die Nachfolge von Oliver Glasner, der Frankfurt nach der Saison verlassen wird. Der 42-Jährige gehörte in München dem Trainerteam von Julian Nagelsmann an und steht nach seiner Entlassung im März noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag. Bei seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern 2021 bezahlten die Münchner übrigens eine Ablösesumme von 200.000 Euro für Toppmöller.

Der FC Bayern München verlangt für seinen ehemaligen Co-Trainer Dino Toppmöller bei einem möglichen Wechsel zu Eintracht Frankfurt offenbar eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Laut Bild will die SGE diesen Betrag aber nicht bezahlen. Bisher hätten dem Bericht zufolge noch keine Verhandlungen stattgefunden.

FC Bayern: TV-Experten loben Thomas Müller

Nach mehreren Bankplätzen hat sich Thomas Müller beim 6:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 mit einer eindrucksvollen Leistung zurückgemeldet - und anschließend Lob von den TV-Experten kassiert.

"Für mich als Trainer wäre er absolut gesetzt. Thomas hat gegen Schalke wieder performed, er hat die größte Erfahrung im Meisterkampf, er ist fit, er ist heiß. Er führt und pusht die Mannschaft. Es gibt keinen Grund, die Mannschaft zu ändern", sagte Lothar Matthäus bei Bild.

Didi Hamann ergänzte: "Sollte Müller jetzt nicht in den letzten beiden Spielen in der Startelf stehen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Zuletzt war ja bei Bayern in der Müller-Frage immer nur ein Rumgeeier zu hören. Gegen Schalke hat Müller wieder allen gezeigt, dass er nicht nur der Mann für die wichtigen Tore ist, sondern auch seine Mitspieler besser macht. Wenn Bayern Meister werden will, dann muss Müller spielen."

FC Bayern München vs. BVB: Das Restprogramm in der Bundesliga