FC Bayern München: Eins sorgte für Kontroversen! Das Ranking der schönsten FCB-Trikots

Der FC Bayern München hat in seiner langen Vereinsgeschichte viele Trikots auf den Markt gebracht. SPOX und GOAL haben ein Ranking erstellt und das schönste Jersey dieses Jahrtausends gekürt.

Für die kommende Saison erwarten die Bayern-Anhänger offenbar drei ganz besondere Exemplare, wenn man den Leaks im Netz glaubt: Das Heimtrikot kommt in weiß mit roten Ärmeln daher, das Auswärtstrikot ist schwarz mit besonderen grünen und lila Akzenten und das Ausweichtrikot glänzt mit dezentem Muster im Retro-Look.

Zu diesem Anlass haben wir uns erlaubt, ein Ranking mit den zehn schönsten Bayern-Trikots seit der Jahrtausendwende zu erstellen.

Obacht: Diese Auswahl ist rein subjektiv. Wenn Ihr anderer Meinung seid oder Euch ein Jersey gänzlich in der Auflistung fehlt, dann schreibt gerne in die Kommentare! Eventuell passen wir das Ranking dann nochmal an.

Genug der Ausreden und Schutzmaßnahmen, wir legen los: