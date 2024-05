Für 90 Millionen Euro und Romelu Lukaku: FC Chelsea plant angeblich Mega-Transfer

Die Blues seien bereit, rund 90 Millionen Euro für den Nigerianer auszugeben - und zusätzlich noch Romelu Lukaku sowie ein weiteres Talent in den Deal zu integrieren. Mit Lukaku, der aktuell von Chelsea an die Roma verliehen ist, hätte Napoli schon den Osimhen-Ersatz für die Position in der Sturmmitte.

Chelsea enttäuscht trotz riesiger Investitionen auch in dieser Saison: Das Team von der Stamford Bridge belegt in der Liga nur den achten Tabellenplatz, ein echter Mittelstürmer, der regelmäßig für Gefahr sorgt, fehlt dem Team von Trainer Mauricio Pochettino.

Der ehemalige Chelsea-Spieler John Obi Mikel glaubt, dass es zum Transfer seines Landsmanns in die Premier League kommen könnte: "Ich denke, das Interesse ist auf beiden Seiten da. Er liebt den Klub, er will dort hin", sagte Mikel über Osimhen.

Osimhen schoss Napoli mit 26 Treffern in der vergangenen Saison zum ersten Serie-A-Titel nach 33 Jahren.

In der laufenden Spielzeit kommt er auf 16 Tore und vier Assists in 29 Partien in allen Wettbewerben.