FC Bayern, News und Gerüchte: Zwei Talente verlängern beim FCB bis 2025

Der FC Bayern hat die Verträge von zwei Amateur-Talenten vorzeitig verlängert. Ein großes Lob gibt es für Joshua Kimmich und für Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Außerdem gibt es derzeit eine "FC Bayern Pizza" zu kaufen. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

© imago images FC Bayern, News: Verträge von Leon Fust und Frans Krätzig verlängert Der FC Bayern hat am Dienstag die Vertragsverlängerungen von zwei Talenten bekanntgegeben: Leon Fust (20) und Frans Krätzig (20) von den FCB-Amateuren haben ihre Verträge jeweils vorzeitig bis 2025 verlängert. "Frans und Leon spielen schon seit einigen Jahren für unsere Nachwuchsmannschaften und sind aktuell fester Bestandteil des Kaders unserer Amateure. Frans hat die letzten Spiele auf der für ihn ungewohnten Linksverteidiger-Position voll überzeugen können, aber auch Leon hat bei seinen Einsätzen immer wieder sein Potential angedeutet", erklärte Halil Altintop, seit kurzem Sportlicher Leiter FC Bayern Campus. Fust war 2016 von der SpVgg Kaufbeuren nach München gekommen, Krätzig unterschrieb ein Jahr später am Campus.

© getty FC Bayern, News: Rudi Völler adelt Joshua Kimmich DFB-Sportchef Rudi Völler hat Joshua Kimmich als entscheidenden Spieler für die Nationalmannschaft geadelt. "Ein Spieler alleine reicht nicht", auf den sich die Mannschaft stützen könne, wie etwa Argentinien auf Lionel Messi, erklärte Völler in der Sport Bild. "Aber Joshua Kimmich ist da schon eine zentrale Figur." Völler weiter: "Überhaupt bieten uns die Spieler des FC Bayern ein sehr starkes Gerüst, auf dem sich aufbauen lässt. Vielleicht hängen Serge Gnabry und Leroy Sané gerade etwas durch. Wenn sie aber funktionieren, haben sie überragende Fähigkeiten. Das werden sie bei den anstehenden Länderspielen wieder zeigen können." Der Bayern-Block habe "immer einen großen Einfluss auf die Nationalmannschaft", so Völler: "Auch zu meiner aktiven Zeit spielten die besten deutschen Profis schon in München. Nicht alle, aber die meisten."

© imago images FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge stärkt Xabi Alonso den Rücken Von 2014 bis 2017 brillierte Xabi Alonso im Mittelfeld der Bayern, bevor er seine Karriere beendete und eine Laufbahn als Trainer einschlug. Mittlerweile ist der Spanier Trainer bei Bayer Leverkusen. Ein Lob gab es nun von Karl-Heinz Rummenigge: "Ich habe wenige Spieler erlebt, die so sympathisch und intelligent waren wie Xabi. Wenn Bayer Leverkusen ihm die Zeit gibt, werden sie davon profitieren. Er muss die Mannschaft stabil bekommen, das sieht langsam gut aus. Ich wünsche ihm, dass das gelingt und dass er weiterkommt", sagte der in der Sport Bild. Alonso geht mit der Werkself in dieser Saison durch Höhen und Tiefen. Rummenigge ist vom 41-Jährigen aber vollends überzeugt: "Wenn einer solche Trainer hatte wie Xabi in Liverpool, bei Real, bei Bayern München, in der Nationalmannschaft - und überall unglaubliche Erfolge hatte, und dazu ein guter Typ ist, dazu so diszipliniert und empathisch ist -, müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er keinen Erfolg als Trainer hat." Alonso müsse "jetzt seine Erfahrungen machen, und es ist klug, dass er sie nicht gleich bei Real Madrid macht, sondern ein, zwei Stufen darunter."

© getty FC Bayern, News: Stefan Wessels sagt Neuer-Nachfolger voraus Der frühere Bayern-Torhüter Stefan Wessels hat sich zum viel diskutierten Interview von Manuel Neuer geäußert. "Es war ein authentisches Interview. So wie ich Manu einschätze, ist er sehr reflektiert und hat dieses Interview ganz bewusst gegeben. Er wusste auch, was es für einen Aufschrei geben wird. Er hat starke Worte gewählt", sagte Wessels in einem Interview mit Sport1. Der 44-Jährige geht davon aus, dass Neuer bei der Heim-EM 2024 im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen wird. "Weil ich glaube, dass Manu wieder richtig fit wird und auf seinem Zenit zurückkommt. Er hat sich im vergangenen Jahrzehnt so viel erarbeitet, dass er dann einfach wieder die Nummer 1 sein wird", so Wessels. Der Nordrhein-Westfale, der von 1998 bis 2003 beim FC Bayern spielte, äußerte sich außerdem zu Alexander Nübel. "Nübels Entscheidung habe ich nicht verstanden", sagte Wessels zu Nübels Wechsel von Schalke nach München im Sommer 2020: "Ich weiß nicht, ob ihm Hoffnungen auf Einsätze gemacht wurden, aber für mich kam dieser Schritt zu früh. Für mich war klar, dass Nübel bei Bayern nicht regelmäßig spielen wird, solange Manuel Neuer bei Bayern ist. Spielpraxis ist gerade in jungen Jahren so wichtig. Mit Monaco hat Nübel aber einen richtig guten Klub gefunden, bei dem er sich weiterentwickeln kann." Der 26-Jährige ist laut Wessels der wahrscheinlichste Nachfolger von Neuer beim FCB: "Wenn man sich das Gesamtpaket anschaut, steht er rein auf dem Papier ganz oben bei Neuers möglichen Nachfolgern."