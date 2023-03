FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Fans starten Spendenaktion zu Ehren von Gerd Müller

Die Fans des FC Bayern haben eine Spendenaktion für eine Legende ins Leben gerufen. Die Münchner starten eine Partnerschaft mit einem internationalen Topklub und Benjamin Pavard äußert sich zu seiner Zukunft. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

FC Bayern, News: FCB-Fans wollen Denkmal für Müller

Die Fans des FC Bayern München haben beim 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg Spenden gesammelt, um der verstorbenen Vereinslegende Gerd Müller ein Denkmal in der Allianz Arena zu errichten.

Die Münchner Fan-Vereinigung Kurt-Landauer-Stiftung rief FCB-Anhänger dazu auf, ihren Becherpfand zu spenden. Mit den Erlösen ist etwas ganz Besonderes für den einstigen Weltklasse-Stürmer geplant.

"Auf einem Sockel direkt auf der Esplanade kurz vor dem Stadioneingang soll Gerd Müller in 1,5-facher Lebensgröße in Bronze erstrahlen", heißt es in einer Mitteilung der Fan-Vereinigung: "Und das natürlich in seiner unvergleichlichen Jubelpose, mit der er seine Tore stets feierte!"

Die Müller-Statue soll bewusst von Fans finanziert werden, "um es zu etwas ganz Besonderem zu machen". In Müllers Heimatstadt Nördlingen steht bereits eine lebensgroße Statue des Bombers der Nation.

Die Fertigstellung ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Die Kosten sollen sich auf 200.000 Euro belaufen.