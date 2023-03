FC Bayern München, News und Gerüchte: Sadio Mané will Cancelo-Kauf - verletzter FCB-Star überrascht mit Aussage

Mit Sadio Mané hat sich ein Bayern-Star öffentlich für eine feste Verpflichtung von João Cancelo ausgesprochen. Ein verletzter Münchner überrascht mit einer Aussage, Julian Nagelsmann verteilt nach dem Sieg über Augsburg ein Sonderlob und Serge Gnabry spricht Klartext. Alle News und Gerüchte zum FCB im Überblick.

Dagegen spricht allerdings die hohe, mit Manchester City ausgemachte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro - zumal Cancelo aktuell auch kein unumstrittener Stammspieler ist. Skeptisch äußerte sich deshalb auch Sky -Experte und Ex-Bayern-Star Didi Hamann am Samstag: "Wenn man so einen Spieler hat, muss man eine Position für ihn finden. Er ist einfach zu gut, um nicht zu spielen."

Für João Cancelo gab es nach dem tollen Auftritt gegen den FC Augsburg viel Lob. "Es hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzuschauen", sagte etwa Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Auch Angreifer Sadio Mané war begeistert: "Was für ein Spieler! Heute man wieder gesehen, dass Joao einer der Besten der Welt ist. So gut, wirklich, wir sind sehr froh, dass er bei uns spielt."

FC Bayern, News: Lucas Hernández überrascht mit Comeback-Plänen

Lucas Hernández arbeitet intensiv an seinem Comeback. Der Franzose hatte sich Ende November beim ersten Gruppenspiel der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar das Kreuzband gerissen.

Gegenüber der Bild-Zeitung schürte der Verteidiger nun Hoffnungen, dass er noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren könnte. "Mir geht es gut, mit der Verletzung geht es immer besser", sagte er und nannte augenzwinkernd ein konkretes Rückkehr-Datum: "Bis zum Champions-League-Finale bin ich wieder fit!"

Das Endspiel der Königsklasse findet am 10. Juni in Istanbul statt. Somit würden Hernández noch rund drei Monate Zeit bleiben, wieder fit zu werden. Am Donnerstag und Freitag hatte er bereits erste Runden auf dem Rasen an der Säbener Straße gedreht. Übungen mit dem Ball sind allerdings noch in weiter Ferne.

Trainer Julian Nagelsmann gab sich zuletzt optimistisch: "Ich würde ihm wünschen, dass er in dieser Saison noch einmal zurückkommt." Jedoch schränkte der 35-Jährige ein, dass er noch keine Rücksprache mit den Ärzten gehalten habe und er "bei solchen Verletzungen etwas passiver" sei.

"Ich will nicht so viel Druck aufbauen", ergänzte Nagelsmann: "Es ist schön, dass er wieder läuft. Aber es ist eine sehr schwere Verletzung, die viel Zeit braucht."