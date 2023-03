FC Bayern und Chelsea wollen Gladbachs Marcus Thuram offenbar nicht

Marcus Thuram will Borussia Mönchengladbach weiterhin nach Ablauf seines Vertrags im Sommer verlassen, doch mit dem FC Bayern München und dem FC Chelsea sind zwei europäische Top-Klubs angeblich nicht mehr am Franzosen interessiert. Das berichtet Sky.

Aufgrund seiner in dieser Saison in der Liga und bei der WM gezeigten Leistungen und seines ablösefreien Status im Sommer hat sich Thuram ins Blickfeld zahlreicher Spitzenvereine gespielt. Bayern und Chelsea wurden mit ihm in Verbindung gebracht, genauso wie Inter Mailand.

Thuram stammt aus der Jugend des FC Sochaux und landete über EA Guingamp 2019 bei den Gladbachern, die neun Millionen Euro für ihn zahlten.

In Bundesliga und Pokal kommt Thuram in der laufenden Saison auf starke 18 Scorerpunkte (14 Tore, vier Assists) in 25 Spielen. Für Frankreich wartet er nach neun Länderspiel-Einsätzen noch auf seinen ersten Treffer.