FC Bayern, News und Gerüchte: Lothar Matthäus gibt Uli Hoeneß Kontra - Hansi Flick will Leistung von Manuel Neuer sehen

Lothar Matthäus gibt Uli Hoeneß Kontra. Bundestrainer Hansi Flick will keinen Freifahrtschein für Manuel Neuer. Außerdem: Florian Wirtz will sich nicht mit Jamal Musiala vergleichen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, News: Matthäus gibt Hoeneß Kontra Lothar Matthäus hat Stellung zur Kritik von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß an der TV-Arbeit des Rekord-Nationalspielers bezogen. "In meiner Position ist es mir doch erlaubt, meine Eindrücke zu äußern. Ich bin ganz sicher nicht unter die Gürtellinie gegangen, habe keinen Spieler beleidigt", gab der 61-Jährige Hoeneß in der Sendung Sky 90 Kontra. "Ich verstehe diese Sätze nicht. Wenn diese Sätze über die Medien gespielt werden, warum ruft er mich dann nicht selbst an", so Matthäus weiter. Hoeneß selbst habe "wieder irgendwas gesagt, was vielleicht von Problemen ablenken sollte, die Bayern München in den letzten Wochen hatte. Ich persönlich habe nichts gegen Bayern München und wüsste nicht, warum ich als Experte nicht das sagen kann, was ich auf dem Platz sehe." Hoeneß hatte Matthäus zuvor für dessen kritische Aussagen zum FC Bayern in den vergangenen Wochen kritisiert. "Er ist ein hervorragender Fußball-Fachmann. Das einzige, was mich stört, ist, dass er für viel Geld manchmal vergisst, dass er für diesen Klub einmal Fußball gespielt hat", sagte Hoeneß, der Matthäus vorwarf, "oft die Grenzen gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber" zu überschreiten.

© getty FC Bayern, News: Flick will keinen Freifahrtschein für Neuer Bundestrainer Hansi Flick hat erneut die Qualitäten des derzeit verletzten Nationaltorhüters Manuel Neuer unterstrichen, eine Rückkehr der langjährigen Nummer eins aber an Bedingungen geknüpft. "Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund. Es ist nichts in Stein gemeißelt - Manu weiß das", sagte Flick dem kicker. Gleichwohl sei er "überzeugt", dass Neuer "an seine Leistungsgrenze kommt, wenn er wieder zu hundert Prozent fit wird". Ähnlich hatte sich Flick bereits unter der Woche vor dem Champions-League-Achtelfinale von Bayern München gegen Paris St. Germain geäußert. "Die ganzen Diskussionen über die Qualität von Manuel Neuer kann ich nicht nachvollziehen. Manu war die letzten zehn Jahren der beste Torhüter, den ich kenne", sagte er bei DAZN: "Jetzt ist seine Gesundheit Hauptaugenmerk. Dass er wieder zurückkommt, dass er die Qualität wieder auf den Platz bringt. Und dann schauen wir weiter." In Neuers Abwesenheit ist Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona die Nummer eins im deutschen Tor. Der 30-Jährige hatte zuletzt deutliche Ansprüche erhoben, dauerhaft zum Stammtorhüter befördert zu werden und mit diesem Status auch in die Heim-EM 2024 zu gehen. "Das ist mein Ziel, natürlich", sagte ter Stegen dem kicker.

© getty FC Bayern, News: Wirtz adelt Musiala Leverkusen-Youngster Florian Wirtz will sich nicht mit Bayerns Jamal Musiala vergleichen. Diese Frage schon wieder ...", sagte Wirtz im Interview mit der Bild am Sonntag. "Ich will mich da gar nicht einordnen, das sollen andere machen. Ich kenne meine Qualitäten. Der eine oder andere weiß, dass ich ganz gut kicken kann." Sowohl Musiala als auch Dortmunds Jude Bellingham, mit dem er ebenfalls gerne verglichen wird, seien "sehr gute Spieler, haben in der Champions League Spielpraxis gesammelt und dort schon sehr gute Leistungen gebracht. Ich sehe ihnen gerne auf dem Platz zu, hin und wieder kann ich mir bei Ihnen ja auch etwas abschauen", so Wirtz weiter. "Wie sie Situationen unter Druck lösen können. Eigentlich ist alles interessant, was sie machen."