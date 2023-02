FC Bayern, News und Gerüchte: Lothar Matthäus zweifelt an Zukunft von Manuel Neuer - das lange Warten auf João Cancelo

Lothar Matthäus hat Manuel Neuer für seine Interview-Aussagen kritisiert und stellte die Zukunft des Bayern-Kapitäns in Frage. Der FC Bayern hat offenbar "über vier Jahre" auf João Cancelo gewartet. Gegen den VfL Wolfsburg fallen vier Spieler aus. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Doch hinter der Kritik an Bayerns Kapitän stecken auch Gedanken an die Zukunft. "Die Aussagen waren hart. Es wird schwierig, dieses zerschnittene Tischtuch wieder zusammenzubringen", urteilte Matthäus im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler. "Wenn Manuel bei Bayern weiterspielt, wird Nagelsmann höchstwahrscheinlich sein Trainer sein. Wenn zwischen Trainer und Kapitän kein Vertrauen da ist, ist eine gute Zusammenarbeit eigentlich nicht möglich."

Am Ende habe sich die Hartnäckigkeit ausgezahlt. Denn als Cancelo auf den Markt kam, habe er sofort ein Signal von dessen Berater Jorge Mendes bekommen. Auch eine langfristige Zukunft sei möglich. Die Kaufoption von 70 Millionen Euro sei zwar "schwer vorstellbar", das habe man Cancelo offen kommuniziert. Aber "wenn alle Seiten unbedingt eine gemeinsame Lösung wollen, kann man das am Ende auch managen."

FC Bayern, News: Prominente Ausfälle gegen den VfL Wolfsburg

Der FCB muss beim Duell gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17:30 Uhr) laut Sport1 auf mehrere Stammspieler verzichten. Eric Maxim Choupo-Moting wird demnach als Sturmspitze ausfallen, da er derzeit an einem Magen-Darm-Infekt laboriert.

Zudem wird auch Dayot Upamecano nicht mehr rechtzeitig fit werden. Er verpasste das Training am Freitag mit "ein paar Wehwehchen im Adduktorenbereich und am Zeh", hatte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz erzählt. Eigentlich war er zuversichtlich, dass Upamecano am Samstag wieder "normal trainieren und auch zur Verfügung stehen" werde. Zu den beiden Stammspielern werden auch Ryan Gravenberch (Knieprellung) und Josip Stanisic (Sprunggelenksprobleme) nicht am Spiel teilnehmen.