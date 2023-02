FC Bayern München, News und Gerüchte: Thomas Müller lässt bei Sabitzer aufhorchen - und reagiert auf Kovac-Spitze

Thomas Müller vom FC Bayern München hat seinen aktuell verliehenen Kollegen Marcel Sabitzer noch nicht abgeschrieben - und auf eine Spitze seines Ex-Trainers Niko Kovac reagiert. Paris Saint-Germain hat offenbar eine Rolle beim gescheiterten Wechsel von Benjamin Pavard zu Inter Mailand gespielt. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Thomas Müller hat seinen aktuell verliehenen Kollegen Marcel Sabitzer noch nicht abgeschrieben. "Im Sommer kommt er wieder. Das Kapitel ist noch nicht zu Ende", sagte Müller nach dem 4:0-Sieg im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05. Sabitzer wechselte am Deadline Day per Leihe ohne Kaufoption zu Manchester United, sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025.

© getty

FC Bayern: Thomas Müller reagiert auf Spitze von Niko Kovac

Auch zu einer kleinen Spitze seines Ex-Trainers Niko Kovac hat sich Müller geäußert. Der aktuelle Übungsleiter des VfL Wolfsburg hatte vor dem DFB-Pokalspiel seiner Mannschaft gegen Union Berlin betont: "Ich glaube, es ist im Moment leichter in München zu spielen als in Berlin".

Wolfsburg scheiterte am Dienstag an Union, der FC Bayern setzte sich am Mittwoch souverän mit 4:0 gegen den FSV Mainz 05 durch. "Die Aussagen sind sicherlich wieder ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber unabhängig davon hat er damit natürlich schon Recht", sagte Müller nach dem Spiel bei Sport1. Union mache "es nicht schlecht. Sie haben alles gewonnen und wir haben zweimal unentschieden gespielt."

Dank drei Siegen aus den ersten drei Rückrundenspielen rückte Union bis auf einen Punkt auf Tabellenführer FC Bayern heran, der mit drei Remis ins Jahr startete. Am Sonntag steigt das Duell mit Kovacs Wolfsburg. Kovac arbeitete von 2018 bis 2019 in München.