FC Bayern, News und Gerüchte: Manuel Neuer bekommt Gegenwind - Markus Babbel kritisiert Vorgehen im Fall Toni Tapalovic

Manuel Neuer bläst nach seiner Abrechnung mit dem FC Bayern ein eisiger Wind ins Gesicht. Markus Babbel kritisiert derweil das Vorgehen der Münchner im Fall von Toni Tapalovic. Und: Karl-Heinz Rummenigge sieht den deutschen Fußball auf einem Irrweg. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Und Rempfer weiter: "Manu hat Großes für den Verein geleistet, aber am Ende des Tages ist er auch ein Angestellter des Vereins. Bayern stand immer hinter ihm. Jetzt muss sich Neuer auch mal Gedanken machen, was er gemacht hat."

"Der Manu hat damit einen riesigen Bock geschossen. Ich verstehe nicht, wieso er sich jetzt so geäußert hat. Solche Aussagen sind nicht eines Kapitäns würdig. Das ist eine Frechheit", sagte beispielsweise Nick Rempfer, Vorsitzender des Fanklubs "Sportfreunde München 2.0", im Gespräch mit skysport.de .

Manuel Neuer hat nach dem Aus von Torwarttrainer Toni Tapalovic heftig mit dem FC Bayern abgerechnet . Damit zog der 36-Jährige nicht nur den Zorn von Vorstandschef Oliver Kahn auf sich. Auch bei großen Teilen der Fans stießen die am Freitag getätigten Aussagen des derzeit verletzten Keepers auf Unverständnis.

"Da haben sie keine gute Figur abgegeben. Ich habe so ein wenig den Verdacht, dass sie die Gunst der Stunde mit dem Ausfall von Manuel Neuer genutzt haben", fügte der 51-fache deutsche Nationalspieler hinzu.

"Das war und ist sehr untypisch für Bayern. Den Zeitpunkt der Tapalovic-Entlassung fand ich sehr unglücklich. Wenn es diese internen Probleme gab, wieso verschiebt man das nicht auf die Pause, sondern nimmt das mit in eine laufende Spielzeit?", so der 50-Jährige.

Markus Babbel hat den FC Bayern München für die Art und Weise der Entlassung von Toni Tapalovic kritisiert und dabei auch das Timing der Trennung infrage gestellt. Der Europameister von 1996 sagte im Gespräch mit 888sport, es mehrten sich aktuell "unglückliche Bausteine", "da kommt man in gefährliches Fahrwasser".

© getty

FC Bayern, News: Neuer spricht über Zukunft im DFB-Team

Neuer äußerte sich in dem brisanten Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic außerdem zu seiner Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft. Einen Rücktritt schloss der gebürtige Gelsenkirchener dabei erneut aus.

"Ich bin noch da. Auch wenn manche Menschen vielleicht das Gefühl haben, sie hätten die alten Spieler satt", so Neuer. Er habe das weitere Vorgehen mit Bundestrainer Hansi Flick besprochen: "Er geht ganz klar davon aus, dass ich zurückkehre. Ich bin sicher, dass ich das schaffen werde."