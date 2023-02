Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain hat sich vor dem Champions-League-Spektakel gegen den FC Bayern München verletzt. Doch wie lange fällt der PSG-Star aus? Wird er fürs Achtelfinal-Hinspiel noch fit? SPOX liefert die Antwort.

Ausgerechnet vor dem Achtelfinal-Kracher in der Champions League gegen den FC Bayern München hat sich Kylian Mbappé, wichtiger Bestandteil des gefürchteten Offensivtrios von Paris Saint-Germain, dem auch die Superstars Lionel Messi und Neymar angehören, verletzt. Der Weltmeister von 2018 verließ im Ligaspiel gegen Montpellier in der 22. Spielminute humpelnd den Rasen, er spürte etwas im linken Oberschenkel.

Mbappé erwischte gegen Montpellier schon vor der verletzungsbedingten Auswechslung einen rabenschwarzen Tag, als er nicht nur einen, sondern gleich zwei Elfmeter versemmelte. Die Pariser, die von den vergangenen fünf Ligaspielen nur zwei gewinnen konnten, suchen noch ihre Form - und müssen sich dabei beeilen. Am 14. Februar beginnt gegen die Bayern nämlich die Champions-League-K.o.-Phase.

Wie lange muss der amtierende französische Meister also auf seinen Superstar verzichten? Wird er beim Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern mit dabei sein? SPOX hat die Antwort.

Kylian Mbappé: Wie lange fällt der PSG-Star aus?

Schlechte Nachrichten für alle PSG-Fans: Kylian Mbappé wird zumindest das Hinspiel gegen die Bayern aller Voraussicht nach verpassen. Er hat sich gegen Montpellier eine Muskelverletzung zugezogen, wegen der er rund drei Wochen ausfallen wird. Dies teilte der Klub am Donnerstagnachmittag mit. Immerhin: Bis zum Rückspiel am 8. März soll der Mittelstürmer aber wieder fit sein.

© getty Kylian Mbappé musste gegen Montpellier bereits nach 21 Minuten verletzt runter.

Nach dem Montpellier-Spiel hatte sich PSG-Trainer Christophe Galtier noch zuversichtlich gezeigt: "Wir denken, dass es nichts Ernstes ist." Es handele sich wohl um eine Prellung oder Quetschung an der Rückseite des Oberschenkels oder in der Kniekehle, meinte er. Nun kommt es also doch schlimmer als gedacht.

Der gegnerische Trainer Julian Nagelsmann rechnet jedoch trotzdem mit einem Einsatz Mbappés: "Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich gehe von nichts anderem aus. Ich weiß nicht, was er hat. Es steht relativ vage auf ihrer Homepage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausfällt. Natürlich können sie pokern und eine strukturelle Verletzung nicht angeben", sagte der Coach der Münchner in einer Pressekonferenz. Ob Mbappé auflaufen kann, wird sich in weniger als zwei Wochen zeigen.

© getty PSG hat von den vergangenen fünf Ligaspielen nur zwei gewonnen.

FC Bayern München vs. PSG: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen in der Champions League

Erst in der Saison 2020/21 standen sich der FC Bayern und PSG im Champions-League-Viertelfinale gegenüber. Nach einem 3:2-Sieg im Hinspiel genügte den Parisern im Rückspiel (damals mit Auswärtstorregel) eine 0:1-Niederlage fürs Weiterkommen. Im Finale von 2020 hatten die Bayern noch die Nase vorn.